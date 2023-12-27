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Как ставить на лучшего бомбардира в топ-чемпионатах? Кажется, интрига есть лишь в одной лиге

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Доминик Соланке Доминик Соланке
Мохамед Салах Мохамед Салах
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Матео Кассьерра Матео Кассьерра
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес
Харри Кейн Харри Кейн
Серу Гирасси Серу Гирасси
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
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В топовых лигах разная ситуация в списках бомбардиров, но практически везде букмекеры не видят никакой интриги вокруг победителя. Давайте оценим, что получается в середине сезона.

На графике мы показали, что происходит в топ-5 лигах и РПЛ. Под каждым чемпионатом слева топ коэффициентов на лучшего бомбардира, справа – лучшие бомбардиры на данный момент.

Несколько выводов:

● В АПЛ забуксовал Эрлинг Холанд – и это объяснимо: у норвежца травма, из-за которой он не играет почти месяц. А до этого были неплохие отрезки за август-сентябрь (восемь мячей в шести матчах) и октябрь-ноябрь (шесть голов в пяти играх).

Мохамед Салах – главный преследователь, который практически в каждом матче отмечается забитым мячом или ассистом. Но в гонку внезапно вклинился и форвард «Борнмута» Доминик Соланке – команда выиграла шесть из последних семи матчей, а сам Соланке за это время отличился восемь раз!

Мимо Джеррода Боуэна никак не пройти. Абсолютно шикарный сезон – он забил в 11 из 18 матчей АПЛ. Но основной претендент все равно Холанд – тут без сюрпризов.

● В Испании сверхмощно начал Джуд Беллингем – забил 13 мячей в 10 матчах (всего отыграл 16), причем все с игры. Именно поэтому слегка в тень отошел форвард «Хетафе» Борха Майораль, у которого всего на мяч меньше, а с октября он забил в восьми матчах из десяти!

Антуан Гризманн зимой чуть приостановился – забивал только в одном матче. Но главное внимание Роберту Левандовскому –  букмекеры все равно считают его главным преследователем Беллингема, хотя пока забито только восемь мячей, причем в восьми из последних десяти игр поляк уходил с поля без гола.

● В Италии пока не видно конкурентов Лаутаро Мартинесу – 15 голов в 16 матчах, из которых только в шести он не забивал. У аргентинца в этом сезоне даже есть покер «Салернитане», который он оформил всего за каких-то 27 минут.

Преследователи – все опытные футболисты, что уже традиция для Серии А: тут и 29-летний Доменико Берарди, и 37-летний Оливье Жиру, и 30-летний Ромелу Лукаку. Букмекеры в числе конкурентов держат Виктора Осимхена, который, правда, не настолько страшен, как в прошлом сезоне, и отличился всего семь раз.

● В Германии, кажется, нет интриги, даже несмотря на феерический сезон Серу Гирасси, забившего 17 голов в 14 матчах. Гвинеец не отличился только в четырех играх. Но Харри Кейна вообще невозможно остановить – 21 гол. Как от него убереглись менхенгладбахская «Боруссия», «Фрайбург» и «Айнтрахт» – загадка. Все остальные – пострадали.

С другой стороны, темп Гирасси по голам похож на темп Кейна, а у англичанина еще впереди еврокубки, которых нет у «Штутгарта». Но в уровне самих форвардов все же есть разница.

● Во Франции, видимо, все ясно, если только что-то совсем неприятное вдруг не произойдет с Килианом Мбаппе. А так, гонка уже видится безнадежной – у Мбаппе 18 мячей, а у преследователей – не больше восьми. Мбаппе сделал хет-трик и пять дублей, не забил пяти соперникам из 16.

Александр Головин, на всякий случай, тоже в списке. Он проводит отличный сезон, на его счету пока пять мячей. Максимум Головин в Лиге 1 забил восемь голов – это было в прошлом сезоне.

● В РПЛ часто бывают интриги в списках бомбардиров, но сейчас уж очень круто забивает зенитовец Матео Кассьерра. Похоже, догнать его практически нереально, тем более что главное его качество в этом сезоне – стабильность: из 16 матчей он забил в 12!

Главным претендентом справедливо считались Федор Чалов и Джон Кордоба, но пока они заметно отстают.

Напомним, что в Англии и Италии матчи продолжаются, сезон в Испании возобновится со 2 января, а в Германии и Франции следующие игры пройдут с 12-13 января. РПЛ нужно ждать до марта.

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Фото: Ricardo Larreina/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

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