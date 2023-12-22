В АПЛ три явных кандидата на вылет. Ранее в похожих случаях спасались «Ньюкасл» и предчемпионский «Лестер»

Конец года – и нон-стопом много матчей АПЛ. С 21 декабря по 2 января только два дня обходятся без английского футбола – 25-го и 28-го. Чемпионская гонка уже многократно обсуждена, но как быть с вылетающими командами?

Сравним, как было в предыдущие сезоны.

Из тройки худших к Новому году обязательно кто-то вылетает по итогу

Для начала напомним, что из АПЛ вылетают последние три команды. Вот как выглядит таблица с участием вылетающих сейчас и тех, кто не может чувствовать себя в безопасности:

А вот как в предыдущие сезоны примерно в это же время выглядела зона вылета из АПЛ. Жирным выделены клубы, которые вылетели через пять месяцев по итогам сезона.

В сезонах-2020/21 и 2021/22 не все присутствующие в зоне вылета сыграли одинаковое количество матчей, но оба примера наиболее близки. Сейчас – тоже, у «Лутона» есть недоигранный матч против «Борнмута». Но на общую картину в целом это не влияет.

Какие выводы:

● В основном, две команды в зоне вылета по итогам 18 туров стабильно вылетают по итогам сезона. Из предыдущих девяти розыгрышей было три исключения – по одной команде вылетало в первом и последнем сезонах, но все три – в 2020/21.

Причем команда с последнего места не вылетела лишь однажды. И это был «Лестер» в 2014/15, который через год выиграл АПЛ!

● Даже 17 очков после 18 туров оказалось мало для запаса в сезоне-2015/16. «Ньюкасл» за оставшиеся 20 матчей набрал 20 очков и рухнул в Чемпионшип. Причем нашлись четыре команды, которые набрали за этот промежуток еще меньше очков, но вылетели только две из них.

● Но у того же «Ньюкасла» есть пример, как не вылететь, набрав всего 10 очков за 18 матчей. Тогда зимой 2022-го клуб закупился на 101 миллион евро – пришли Бруно Гимараэш, Крис Вуд, Дэн Берн, Киран Триппьер и Мэтт Таргетт. Они помогли Эдди Хау не только спастись от вылета, но и за следующие 20 матчей стать одной из лучших команд АПЛ (круче этот отрезок отыграли только три клуба).

Так что тогда «Ньюкасл» выпрыгнул из зоны вылета и убежал от нее на 14 очков.

«Лестеру» в 2014/15 пришлось потяжелее – нужно было с теми же 10 очками после 18 туров отклеиться от последнего места. Тут особых трансферных вливаний не было (Андрей Крамарич из «Риеки», Роберт Хут в аренде и Марк Шварцер – бесплатно), зато следующие 20 туров «Лестер» провел круче, чем 11 команд в лиге. Так что и финишировал на комфортном 14-м месте.

● О тройке худших на данный момент: с 12 и менее очков, как у «Лутона», за последние сезоны спаслись пять команд, с 11 и меньше, как у «Бернли», только примеры «Ньюкасла» и «Лестера», которые набирали по десять очков. Меньше десяти, как сейчас у «Шеффилда», было только у «Астон Виллы» (8) и того же «Шеффилда (5) – спастись им не удалось.

Можно посчитать в среднем сколько примерно очков наберет каждая из команд по итогам сезона, если будет продолжать идти в том же темпе: «Лутон» – 27, «Бернли» – 25, «Шеффилд» – 20. И этого будет явно недостаточно – в последние десять сезонов 17-я команда набирала минимум 35 очков, чтобы остаться.

А, скажем, в сезоне-2016/17 не хватило бы даже 39, так как «Уотфорд» на 17-м месте набрал 40. В общем, «Лутону», «Бернли» и «Шеффилду» надо срочно прибавлять.

Букмекеры уже определились с тройкой вылетающих – она совпадает с таблицей

На данный момент мало кто сомневается в вылете «Шеффилда». Коэффициент на это совсем маловат – 1.13. Да и на «Лутон» тоже – 1.37. Следом идет «Бернли» за 1.50. Пока тройка аутсайдеров кажется очевидной.

Ближе к ним только «Ноттингем Форест» за 2.40, а дальше идут коэффициенты крупнее – 9.00 на «Кристал Пэлас», 10.00 на «Эвертон», 15.00 на «Вулверхэмптон», по 30.00 на «Брентфорд», «Фулхэм» и «Борнмут». Тогда уж и «Челси» стоит упомянуть, ведь команда идет вровень с «Борнмутом» и «Вулвз» в таблице – ее вылет котируется за 100.00.

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В ближайшие два тура, которые пройдут друг за другом, тут же важный матч – «Шеффилд» принимает «Лутон». Потом у команд сложное завершение года: «Лутон» сыграет дома с «Челси», а «Шеффилд» отправится в гости к «Ман Сити». «Бернли» не будет легче: дома «Ливерпуль», в гостях «Астон Вилла».

Но и находящиеся неподалеку от зоны вылета тоже понервничают: «Ноттингем Форест» играет в гостях с «Ньюкаслом», потом дома с «МЮ», у «Эвертона» домашний матч с «Ман Сити» и только потом выезд к «Вулверхэмптону», «Кристал Пэласу» сначала играть в гостях с «Челси» и уже потом дома с «Брентфордом».

Только у «Брентфорда» календарь более щадящий – «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас». Самое время уйти от опасной зоны еще дальше.

Напомним, следующие два тура пройдут 26-28 декабря и 30 декабря – 2 января.

Фото: Gettyimages.ru/George Wood, Michael Regan