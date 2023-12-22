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«Челси» снова пострадает плюс все тренды на главное дерби Турции в «Ставке дня»

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Матчей не так много, Рождество на носу, Новый год стучится в двери, а Раздел «Ставки» на Sports.ru спешит с обзором целы двух матчей воскресенья! Но не спешите расстраиваться – годноты будет много.

Две победы за шесть игр

«Вулверхэмптон» и «Челси» встретятся в 18-м туре чемпионата Англии. Лондонский клуб одержал лишь две победы в 6 последних матчах во всех турнирах. У «волков» такой же показатель на этом отрезке.

«Челси» лишь раз за последние 3,5 года обыграл «Вулверхэмптон» – это случилось в октябре 2022-го. Сегодня лондонцы идут фаворитами у букмекеров за 2.00. Поставить на победу хозяев можно за 3.90. Коэффициент на ничью – 3.80.

Турецкие сладости

«Фенербахче» и «Галатасарай» сыграют сегодня главный матч чемпионата Турции, поехали с фактами и трендами?

В 17 из 23 последних матчей забивает только одна команда, плюс тотал меньше 2,5 проходит, что делать? Не забьет одна из команд за 2.40, тотал меньше 2,5 – 2.30.

У «Галатасарая» 32 победы в 37 матчах, круче команды в Турции просто нет. При этом победа сегодня идет за сумасшедшие 3.20, плюс гости проиграли по желтым карточкам только в одной игре за девять последних дерби с «Фенером». Сегодня – 1.64.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

12 соседей автора дубля в ворота «Аякса» зарядили на его гол, подняв по 11 тысяч. «Херукулес» из четвертого дивизиона прибил «Аякс» в Кубке      

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose

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