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Кто станет рождественским чемпионом АПЛ, фора «Аль-Иттифака» с «Аль-Насром» и «Сити» возьмет кубок за 1.95

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В очередной раз пятница – маленькая суббота! Предвкушаем топовый футбол, а пока на закуску:

Зимнее чемпионство в АПЛ

«Астон Вилла» встретится с «Шеффилд Юнайтед» в 18-м туре АПЛ. Команда Унаи Эмери станет рождественским чемпионом Англии, если победит в сегодняшнем матче, а «Арсенал» и «Ливерпуль» завтра сыграют вничью.

Поставить на победу «Виллы» над «Шеффилдом» можно за 1.25, на ничью в матче «Арсенал» – «Ливерпуль» – за 3.70. Суммарный коэффициент – 4.63.

Без вопросов

И «Сити», и «Флуминенсе» в полуфиналах победили «всухую», однако «Манчестер Сити» свой матч выиграл куда более уверенно. Представители Европы победили в 10 последних розыгрышах Клубного ЧМ, что говорит об их превосходстве над остальными участниками этого турнира, в том числе и над южноамериканскими командами.

Ждать исключения из правил не стоит, английский клуб идет на серии из девяти побед в рамках ЛЧ и Клубного ЧМ, причем в восьми играх = минимум три гола.

Победа «Сити» плюс тотал больше 2,5 идут за кэф 1.95.

Саудовские разборки

«Аль-Наср» эль Роналду сыграет с «Аль-Иттифаком» в Саудовской Про-лиге. «Аль-Иттифак» победил с форой (+1,5) в шести последних личных встречах на поле «Аль-Насра» в чемпионате, сегодня эта фора идет за 1.92.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Как ставили на Суперлигу в те дни, пока она не развалилась: 4.00 за запуск до 2023-го, 6.00 – на исключение англичан из АПЛ

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill

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