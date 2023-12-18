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Тотального хоккея не будет, но постараемся выбрать лучшее в матче СКА и ЦСКА в КХЛ

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В КХЛ – суперматч, СКА принимает ЦСКА. Пройти мимо никак нельзя, особенно, когда футбол в России на паузе. Раздел «Ставки» на Sports.ru никак не может проехать мимо, поэтому рассмотрим линию и тренды на суперигру.

До этой игры команды встречались друг с другом 99 раз, 21 декабря – юбилейная, сотая. СКА одержал 47 побед, а гости – 51 раз. Последняя игра соперников закончилась со счетом 2:1, однако, тот матч сыграли 20 ноября 2023 года. Фаворит теперь СКА – 2.10, на ЦСКА – 3.20.

К трендам

СКА победил в 13 из 14 последних поединков в чемпионате (парочка в овертайме, еще парочка по буллитам). Плюс минимум пять шайб забрасывалось в основное время в 13 из 15 последних домашних матчей СКА в КХЛ.

ЦСКА не уступил в основное время в девяти из 12 последних гостевых поединков в текущем розыгрыше (семь побед, две ничьи). Как минимум две шайбы забрасывали московские «армейцы» по итогам трех периодов в шести из восьми предыдущих матчей в лиге.

В этом сезоне КХЛ команды провели два очных поединка, в обоих случаях команда Ротенберга побеждала (3:2, 2:1). Кроме того, на своей площадке СКА не уступил в основное время в четырех из пяти последних личных встреч в КХЛ (3 победы, 1 ничья). Дважды в этом сезоне соперники сыграли очень близкие матчи, нулевая фора выглядит идеальным вариантом. СКА с (форой 0) идет с коэффициентом 1.65.

И еще немного

Не больше четырех шайб забрасывалось в основное время в шести из восьми последних личных встреч в КХЛ в Петербурге (случилось два возврата). Тотал меньше 4 шайб идет за бешеные 3.00.

«СКА не откатывается, не ждет ошибку соперника. Контроль шайбы, короткие передачи – болельщикам интересно смотреть такой хоккей», – так форвард СКА Василий Глотов ввел понятие «ленинградская тики-така». Будут ли шайбы? Скорее всего нет. И ждать результативности не стоит.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Миранчук дождался: 🤝 три результативных действия подряд в «Аталанте» 🤝 открытие линии на сезон. Тотал установлен на 2,5

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Алексей Даничев

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