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Футбол и хоккей в «Ставку дня» можно? Легко, прошлись по лучшим матчам дня: от продолжения суперсерии «Атлетико» до линии на гол против «Ман Сити»

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Раздел «Ставки» на Sports.ru сегодня прошелся по разнообразным футбольным кубкам ,а потом заглянул и в КХЛ. 

1.32 – это много?

Говорят, что на этот СКА даже очень. СКА примет «Сочи» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Клуб из Санкт-Петербурга выиграл 12 из 13 последних матчей.  У «Сочи» на этом отрезке 11 поражений.

Победа СКА в сегодняшней игре идет за 1.32 – самый низкий коэффициент на победу клуба за 39 матчей сезона. Поставить на «Сочи» можно за 8.50, на ничью – за 6.30.

«Ман Сити» пропустит

«Манчестер Сити» встретится с «Урава Ред Даймондс» на клубном чемпионате мира. Английский клуб пропустил в 8 матчах подряд. «Урава» не уходит с поля без гола в 8 последних встречах. Поставить на то, что японский клуб забьет, можно за 2.20.

«Ман Сити» – явный фаворит встречи у букмекеров за 1.16. На ничью дают коэффициент 8.40, на победу «Уравы» – 18.00.\

«Ньюкасл» рухнет?

«Челси» примет «Ньюкасл» в 1/4 финала Кубка английской лиги. Команды встречались меньше месяца назад в рамках АПЛ – 25 ноября «Ньюкасл» разгромил соперника со счетом 4:1.

В сегодняшней игре «Челси» идет явным фаворитом у букмекеров с коэффициентом 1.80 (спасибо травмам «сорок») Поставить на ничью можно за 4.00, на победу «Ньюкасла» – за 4.70.

Испанская суперсерия

«Атлетико» примет «Хетафе» в 18-м туре чемпионата Испании. Мадридский клуб выиграл в 20 матчах подряд на своем поле. Это рекордная домашняя победная серия в Европе.

Букмекеры ожидаются, что серия «Атлетико» продлится. Команда Диего Симеоне идет фаворитом против «Хетафе» за 1.48. На ничью дают коэффициент 4.50, на победу гостей – 7.80.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Joel Marklund/Global Look Press

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