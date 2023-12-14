«Антверпен» приговорил «Барсу» на 93-й. Последняя команда группы уделала лидера за коэффициент 26.00

В группе H последняя команда – «Антверпен», ушла в закат громко хлопнув дверью. «Барселона» уже все решила, но так проиграть...

Раздел «Ставки» на Sports.ru проследил за коэффициентами.

😄 2-я минута, Вермерен забивает. Коэффициент на победу падает с 5.00 до 2.40.

😛 Ферран Торрес сравнивает на 35-й. Коэффициент на «Антверпен» – 5.50.

😆 Яннсен делает 2:1 на 56-й. Кэф – 1.65.

😛 На 91-й Гиу сравнивает, кажется – конечная. Кэф на победу летит до 26.00.

🤣 Иленикена на 93-й замораживает табло – 3:2.

«Антверпен» с тремя очками заканчивает выступление в ЛЧ и не проходит в евровесну, там «Шахтер» улетевший 3:5 в Португалии. Кстати, в параллельном матче украинцев с «Порту» на ТБ 7,5 можно было зарядить 53.00.

«Барселона» впервые в сезоне проиграла 2 матча подряд. Плюсуем к сегодняшней игре 2:4 от «Жироны» в выходные. «Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов с 1-го места в группе H, набрав 12 очков в 6 матчах и обойдя «Порту» по личным встречам.

Все это на фоне того, что игроков «Барсы» удивляет то, сколько выходных дает им Хави.

Как сообщили в программе Què T’ hi Jugues на SER Catalunya, некоторые игроки «Барселоны», включая лидеров команды, удивлены тому, как много выходных они получают. В прошлом сезоне Хави давал игрокам дополнительные выходные в качестве вознаграждения после хороших результатов. Тогда методы тренера не вызывали вопросов. Однако теперь то, как часто команда отдыхает, воспринимается не очень хорошо.

А еще на стадионе «Барсе» нельзя мыться на стадионе. Лимиты на воду из-за рекордной засухи в Каталонии. Хорошо, что холодный бельгийский душ получили бесплатно.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press