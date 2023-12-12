BLAST Premier World Final 2023: кто фаворит, кто удивит, на что ставить?

BLAST Premier World Final 2023 – последний топ-чемпионат 2023 года по CS. Сразу четыре команды из восьми дебютируют с новыми составами, поэтому турнир становится непредсказуемым.

Раздел «Ставки» на Sports.ru совместно с гуру Киберспорта Даниилом Савкиным смотрит на расклады.

Как там фавориты?

● Vitality – фаворит всех турниров 2023 года. Но сейчас их нужно выделить отдельно: команда забрала недавно прошедший BLAST Premier Fall Final 2023 и остановила гегемонию Faze в CS 2. Mezii, от которого не ждали ничего сверхъестественного, отлично вписался в состав и заменил Мэджиска. Ну и Зайву в ядерной форме – на победном Бласте он выдал рейтинг 1,35.

Космический показатель, но и это не предел – в 2023-м Матье четыре раза показывал даже большие цифры. Верно, вы угадали, аналитики поставили команду на первое место за 3.00.

● Faze входит в число команд, которые недавно сделали замены. Фрозен заменил Твистза – и это выглядит как усиление и без того сильного состава. Cловак уже играл с Кэрриганом и Ропзом (это и стало ключевым фактором перехода) и давно перерос уровень Mouz.

Он пришел в Faze, чтобы побеждать не раз в год, а постоянно. Faze поменяет позиции. Рейну придется перестраиваться, Фрозену – тоже. Он почти не будет играть на тех же спотах, что и в Mouz. Конечно, это может повлиять на результат, но Faze уж слишком сильна и, между прочим, еще не проигрывала на Ancient и Anubis в CS 2. Букмекеры котируют Faze вторыми фаворитами – 3.75 на итоговую победу.

Кто может удивить?

● В современном CS никогда нельзя забывать про Cloud9 – команду, в которой играют звезды. Которая должна была всех уничтожать. Но пока все никак не получается. Лучший результат за три последних лана – полуфинал Бласта; на BetBoom Dacha, которая закончилась совсем недавно, C9 даже не вышла в плей-офф, проиграв BetBoom Team и MIBR. 11-е место в мировом рейтинге явно не уровень такой расхайпленной команды.

Плюс у Cloud9 есть одна очевидная проблема. О ней говорят в комьюнити, о ней говорят игроки, которые обыгрывают C9. В команде после ухода Широ не осталось профильного снайпера.

Да, AWP в CS 2 решает не так сильно, но это по-прежнему мощная пушка, способная решить исход матча. Но Бумыч уверяет, что проблемы нет, поражения разобраны, а правильные выводы сделаны. Быть может, на Бласте мы увидим совсем другую Cloud9. Да и индивидуальный уровень игроков все еще на высоте. 7.00 на победу выглядит сомнительно, но состав, ух.

● G2 – самая непредсказуемая команда на про-сцене. Она может проваливать турнир за турниром. Например, на онлайн-чемпионате CCT Online Finals 5 состав занял 5-6-е место после проигрыша Guild Eagles – 44-й команде рейтинга.

G2 может делать непонятные замены – три недели назад из команды ушел Jks, а вместо него взяли Нексу. Он капитан. Как и Хукси. И как будут делить капитанские обязанности в G2, пока неясно. А если Нексу взяли, чтобы добавить огневой мощи, то что-то явно идет не так. За первые 13 карт его рейтинг составил всего 0,97.

Но особенность G2 в том, что чаще всего она побеждает, когда никто этого не ждет.

Прошлогодний финальный Бласт выиграла именно команда Хукси. 4.25 на действующего чемпиона.

Фото: dotesports.com; esports.net