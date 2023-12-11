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Атлетичная победа Симеоне, «Лейпциг» – и нашим, и вашим, «Црвена Звезда» забивающая и «ПСЖ» сегодня

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Раздел «Ставки» на Sports.ru провожает групповой этап Лиги чемпионов крупной порцией линий и трендов.

«Атлетико» дома – машина

«Атлетико» примет «Лацио» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Мадридский клуб победил на своем поле в 19 последних матчах. В сегодняшней игре победа «Атлетико» идет с коэффициентом 1.55.

Поставить на успех «Лацио» можно за 6.80. Ничья оценивается коэффициентом 4.30.

«Лейпциг» – гостеприимный

«Лейпциг» примет «Янг Бойз» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. В шести последних матчах немецкого клуба во всех турнирах отличились обе команды.

В сегодняшней игре поставить на «обе забьют» можно с коэффициентом 1.75.

Забивала 23

«Црвена Звезда» примет «Манчестер Сити» в 6-м туре группового этапа ЛЧ. «Ман Сити» досрочно занял первое место в группе, а «Црвена» уже не поднимается выше 4-й строчки. Сербский клуб отличился на своем поле в 23 матчах подряд. Поставить на гол команды в игре с «Ман Сити» можно с коэффициентом 1.65, на его отсутствие – за 2.25.

Лучше победить

Чтобы не считать расклады.  «Боруссия» примет «ПСЖ» в Дортмунде в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Немецкий клуб уже обеспечил себе выход в 1/8 финала турнира. «ПСЖ» для прохода в плей-офф нужно побеждать.

В случае ничьи в игре с «Боруссией» и победы «Ньюкасла» в матче с «Миланом» парижский клуб опустится на третью строчку. «ПСЖ» – фаворит встречи за 1.90. Поставить на успех «Боруссии» можно с коэффициентом 3.80, на ничью – за 4.30.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Тот самый финал «Бавария» – «МЮ» в коэффициентах. Вот это горки!

Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

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