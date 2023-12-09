Победа «Краснодара», вера «Балтики», «Тоттенхэм» бьется с «Каслом» и прочие тоталы сегодня

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Матч тура

«Краснодар» встретится с ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России. Команде Владимира Ивича нужно побеждать, чтобы уйти на зимний перерыв в качестве единоличного лидера РПЛ.

«Краснодар» – фаворит встречи с коэффициентом 2.30. Поставить на победу ЦСКА можно за 3.30, на ничью – за 3.50.

Низовенько

Пять матчей без забитых голов сделали «Балтику» самой слабой атакующей командой нынешнего чемпионата. Недалеко от калининградцев ушел и «Рубин». В активе у казанцев всего 16 результативных ударов, а больше одного мяча подопечным Рашида Рахимова удалось забить лишь в одном из 11 последних поединков в РПЛ.

Плюс снегопад, ммм. Тотал меньше 2,5 за 1.55 просто подарок!

Пришпорим сорок

Встреча вряд ли будет сухой, все-таки у «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» сильные форварды, плюс обе команды забивали в семи предыдущих личных встречах в АПЛ, а три и более голов было в пяти последних их противостояниях. 1Х и ОЗ за кэф 1.99.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив