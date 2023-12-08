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Захарян и Миранчук отметились голевыми в этом туре, прервав ужасные серии. Букмекеры пока не отреагировали, но линии стоит ждать

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В этот уик-энд сразу два россиянина, чьи фамилии не Головин или Кузяев, регулярно кошмарящие Лигу 1 – Захарян и Миранчук, отметились результативными действиями. Оба отдали по голевому пасу и сразу закрался вопрос: а дальше что?

Раздел «Ставки» на Sports.ru выясняет – а что там с линиями, и как вообще дела у парней.

Миранчук сражается с упертостью Гасперини

Было: 8 матчей без результативных действий.

Стало: Супервыход в матче с “Миланом”

Миранчук вышел вместо Адемолы Лукмана, который оформил дубль, в матче с «Миланом». «Аталанта» две минуты назад пропустила от Луки Йовича, счет стал 2:2.

На 93-й Алексей заработал красную для капитана «Милана» Давиде Калабрия, который в центре поля грубо в подкате сыграл против Миранчука и получил за это вторую желтую карточку. На 95-й россиянин сделал победный ассист: получил мяч в штрафной, развернулся и проткнул его на Луиса Муриэля, который нанес голевой удар пяткой метров с шести. «Аталанта» вырвала победу на предпоследней минуте матча.

Миранчук провел девятый матч в нынешнем сезоне, при этом лишь дважды выходил в старте. Всего сыграл 313 минут без учета добавленного времени.

Линии на результативные действия Алексея просто не существует в природе, оно и понятно – нерегулярные старты, свист фанатов и прочие итальянские “удовольствия” . Команда тоже звезд не хватает – седьмое место, борьба за Лигу Европы. 

Что делать, если линия появится? Просто ставить на тотал меньше, у БЕТСИТИ часто проскакивает линия на ассисты игроков в матчах. Ждем появления в старте?

Захарян в основе

Было: 15 матчей без результативных действий.

Стало: ассист в игре с “Вильярреалом”.

Арсен доказал тренировками, да и суммой трансфера, что должен играть в основе. Начиналось все тяжко, да, был фантомный ковид и повреждения, но помог случай. Главный конкурент за место в основе Андер Барренечеа вывихнул лодыжку и вылетел на несколько месяцев. Уже точно не сыграет в этом году.

Плюс с дискомфортом играет капитан Микель Ойарсабаль, только вернулся Киран Тирни. Матч с «Вильярреалом» раньше положенного закончил еще и Браис Мендес.

Тренер Иманоль Альгуасиль поддерживает и хвалит Захаряна: «Было ясно, что, когда Арсен наберет форму, удивит тех, кто его не знает. Очень важно, чтобы он раскрепостился, понимал меня и общался с товарищами. Это очень поможет команде. У него есть способности и необходимые качества, он замечательный футболист».

Впереди – выезд к «Интеру» за первое место в группе ЛЧ. Арсен наверняка выйдет в старте.

БЕТСИТИ еще до перехода игрока в испанский клуб выставлял линию в 3.5 голов (больше – 2.10, меньше – 1.65), 3.5 ассистов (по 1.85) и 3.5 желтых карточек (больше – 2.03, меньше – 1.70).

После подхватил «Тенниси». ТБ2.5 голов шел за 1.72, а ТМ2.5 – за 2.00. Что касается голевых передач, то ТМ3.5 оценивался в 1.72, а ТБ3.5 – в 2.00.

Сейчас линий тоже нет, остается только ждать, что когда тоталу улетят и Захарян продолжит радовать результативными действиями линия вернется. Тогда и разберемся.

А как у других ребят?

Коротко.

Головин – лучший игрок «Монако», регулярно становится игроком месяца, попадает в символическую сборную Лиги 1 и идет на очередной рекордный для себя год – 5+2 в чемпионате и замах на прошлый сезон.

Кузяев сходу стал ключевым игроком центра поля в «Гавре», радуется исполнению мечты, партнеры в восторге, как и фанаты.

Кокорин зажигает на Кипре, заколачивая в Лиге Европы.

Болеем за наших.

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Ivan Terron/Keystone Press Agency, Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press

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