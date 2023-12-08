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«Айнтрахт» уничтожил «Баварию» как в 2019-м – даже коэффициенты те же. Чемпиона разбила самая низовая команда лиги

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«Айнтрахт» разбил «Баварию» 5:1! Самая низовая команда лиги отыграла мощный верх и напомнила, как устроила ровно то же самое четыре года назад.

Кстати, при тех же коэффициентах.

На победу «Айнтрахта» было 8.52, а выгодный верх прошел еще в первом тайме

Изначально «Бавария» считалась явным фаворитом матча во Франкфурте – 1.40 на прямую победу. Но к 36-й минуте горела уже 0:3, и гол Йозуа Киммиха перед перерывом все равно не скрыл проблемы чемпиона. А к 60-й минуте «Айнтрахт» забил пять. Так и завершилось – 5:1.

Котировки, которые сыграли бы по матчу: 1.88 за ТБ3.5 (четыре гола забили еще в первом тайме), 2.90 на то, что «Айнтрахт» не проиграет, 7.00 на победу хозяев, причем коэффициент доходил и до 8.52. Вдруг кто успел – сердечно поздравляем.

А ведь ровно та же история состоялась четыре года назад. Тогда в ноябре 2019-го «Айнтрахт» поколотил «Баварию» теми же 5:1. Правда, гости с девятой минуты уже играли вдесятером из-за удаления Джерома Боатенга.

Примечательно, что котировки в 2019-м были практически теми же: 1.83 на ТБ3.5, 2.85 на непоражение «Айнтрахта», 7.50 – на прямую победу. Можно было даже ставить фору +2 за 1.75. Не говоря уж о -1 за 12.50 – кто бы такое ожидал.

Шел «Айнтрахт» примерно так же как и сейчас – в середине таблицы с четырьмя победами, просто туров было сыграно меньше. «Бавария» тогда была разгромлена и уволила Нико Ковача с поста главного тренера. Сейчас с Томасом Тухелем такого не произойдет.

Самая низовая команда внезапно отыграла верх, но она уже давно играет весело

Речь об «Айнтрахте». Перед туром она с «Кельном» лидировала в списке самых низовых команд – семь в 13 матчах. Любопытно, что семь этих низов состоялись в первых семи турах.

Следующие семь игр, включая встречу с «Баварией» – семь верхов! Тут и 3:3, и 2:2, и разгром «Униона», и вот теперь 5:1 над чемпионом.

Что сказать о «Баварии». Во-первых, она забивала в первых 11 турах не меньше двух мячей, но после международной паузы что-то стряслось: всего 1:0 над «Кельном», 0:0 в ЛЧ с «Копенгагеном», теперь еще и 1:5.

В Бундеслиге «Бавария» проиграла впервые в сезоне. Соответственно уступила первый раз и во втором тайме, хотя до этого смотрелась в нем почти безошибочно, о чем говорит и разница – 26:4.

Что еще любопытно: в прошлом сезоне «Бавария» была лишь восьмой в Бундеслиге по вторым таймам – все решала в первом, выиграв 26 из 34. Сейчас по этому показателю нет ни преимущества, ни даже первого места – выше «Штутгарт». И во Франкфурте до перерыва прилетели 1:3. Ну а итоговый счет вообще ужасен.

Вопрос, как теперь поменяются котировки на чемпиона

Перед сезоном на «Баварию» можно было поставить всего лишь за 1.20 (то есть и смысла ставить не было вообще). Ближний вариант – дортмундская «Боруссия» за 8.00, дальше – «Лейпциг» за 11.00. «Байер» котировался только за 50.00.

На «Баварию» в начале декабря коэффициент упал вообще до 1.14, но при этом он стал предсказуемо меньше и на «Байер» – 4.10. Если «Байер» выиграет на следующий день, то завершит тур, опережая «Баварию» на шесть очков при игре в запасе у мюнхенцев.

Но «Байеру» еще надо победить, а впереди очень сложная игра – в гостях против «Штутгарта», который идет третьим. Что ж, посмотрим, как после нее букмекеры будут оценивать шансы «Баварии» на чемпионство.

* * *

Любопытно, что следующий матч «Бавария», проигравшая 1:5 «Айнтрахту», проведет в гостях у «МЮ», разгромленного 0:3 «Борнмутом». Игра ничего не решает для немцев, а англичанам очень нужна победа. При этом фаворита в матче нет: 2.66 на победу хозяев, 2.67 – на успех гостей.

Как нет и настроения – играть обоим предстоит после жутких фиаско во внутреннем чемпионате.

Фото: Arne Dedert /  IMAGO/Eibner-Pressefoto / Hasan Bratic / globallookpress.com

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