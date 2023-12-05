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Охапка шайб от «Ак Барса», надежда «Эвертона» на победу и «Тоттенхэм» в топ-4? Ставка дня из двух миров

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Раздел «Ставки» на Sports.ru с очередным заходом на КХЛ и футбол в этот четверг.

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«Локомотив» и «Ак Барс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ. Казанский клуб забросил минимум три шайбы в 8 из 10 последних личных встреч.

В сегодняшней игре на индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2,5 дают коэффициент 2.90.

Сталкер выходит из зоны

Или нет, в главной роли – «ириски». «Эвертон» примет «Ньюкасл» в 15-м туре чемпионата Англии.

Команда Шона Дайча продолжает находиться в зоне вылета АПЛ после снятия 10 очков в середине ноября, но в случае победы над «Ньюкаслом» покинет ее. Поставить на победу «Эвертона» в сегодняшнем матче можно за 3.00. Успех гостей идет с коэффициентом 2.46, ничья – за 3.50.

Топ или нет?

«Тоттенхэм» примет «Вест Хэм» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Хозяева занимают 5-е место в турнирной таблице АПЛ. В случае победы в сегодняшней встрече они сравняются с идущим четвертым «Манчестер Сити».

«Тоттенхэм» – фаворит матча за 1.80. поставить на победу «Вест Хэма» можно за 4.30, на ничью – с таким же коэффициентом.

ПСВ – точно топ

ПСВ примет «Херенвен» в рамках 15-го тура чемпионата Нидерландов. Лидер лиги пропустил всего 6 мячей в 14 стартовых турах. В среднем ПСВ пропускает 0,42 гола за 90 минут.

Поставить на то, что «Херенвен» сегодня не забьет, можно с коэффициентом 2.12. На гол дают 1.72.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Ваши деньги ко мне в карман текут». Джордан = одержимость, ставил на все: от того, чей багаж придет первым, до заездов в пончичной

Фото: vk/hcakbars

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