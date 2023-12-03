Тренд длиной в 73 матча, фора «Лутона» и железный занавес «Лацио» в «Ставке дня»
Раздел «Ставки» на Sports.ru с очередной порцией футбола в вечер вторника. После работы можно кайфануть не только от голов царя.
«Лацио» не пропускает дома 5 матчей подряд
«Лацио» примет «Дженоа» в 1/8 финала Кубка Италии. Римский клуб не пропустил на своем поле в пяти матчах подряд. Кроме того, «Лацио» победил в 6 из 7 последних домашних встречах.
Поставить на победу «Лацио» в сегодняшней игре можно за 1.75. На то, что хозяева не пропустят, дают коэффициент 2.05.
Тренд «Адзанеты» живет 73 матча
«Адзанета» примет «Хетафе» в 1/32 финала Кубка Испании. Клуб из пятого дивизиона Испании с декабря 2021 года не проигрывает больше, чем в один мяч.
Фора (+1,5) на «Адзанету» сыграла в 73 матчах подряд. Сегодня на продление тренда дают коэффициент 2.00.
Дома и стены
«Лутон Таун» необходимо набирать очки не только во встречах с аутсайдерами, но и с остальными клубами АПЛ, дома с этим полный порядок. Команда не уступила в двух последних матчах в чемпионате, а забить не смогли только «Тоттенхэму». Также ни разу не проиграли с разницей больше чем в один гол дома в АПЛ.
На матч с «Арсеналом» можно посмотреть фору (+2) за 1.79.
Раздел «Ставки» на Sports.ru
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Фото: Alfredo Falcone/Keystone Press Agency/Global Look Press