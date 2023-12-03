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Англия подвинула Германию среди фаворитов Евро-2024, а в любой из групп почти нет интриги с победителем

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Жеребьевка группового этапа Евро-2024 состоялась в субботу, позже подоспели коэффициенты на выход из групп. Интересно, как оцениваются шансы за полгода до турнира.

На выход в плей-офф за пределами 2.00 коэффициенты только у двух сборных – Албании и Словении

Напоминаем, в 1/8 финала Евро выходят две лучшие команды из каждой группы, а также четыре из шести занявших третьи места.

Вот так букмекеры оценивают шансы на выход:

У сборных из первой корзины коэффициенты максимально низкие. Маловаты они и на голландцев, и на хорватов с итальянцами. Достаточно высоко котируют Данию, Сербию и особенно Турцию.

Осенние приключения венгров, которые в гостях дарили очки Литве и Болгарии, видимо, сказались на цифрах – коэффициент на выход Венгрии теперь достаточно приличный. В чехов и словаков тоже верят не слишком.

Но за пределами 2.00 только две команды. Здесь все очевидно: в квартете С словенцы смотрятся послабее, а албанцы и вовсе угодили в страшную группу.

Шесть групп – шесть явных фаворитов на первые места

Вот так оцениваются шансы на победу в группах:

Достаточно предсказуемо, даже несмотря на то, что у, например, Испании коэффициент весьма симпатичный. А на Франции и Англии, возможно, даже получится чуть подзаработать, тем более что обе эти сборные выглядят в своих группах ощутимо сильнее остальных.

И едва ли пока есть смысл рисковать с другими сборными. Даже такие расхлябанные немцы как сейчас – явные фавориты в А, итальянцы и голландцы – с хорошими цифрами, но своим главным соперникам по группе по уровню все же уступают. Подвинуть Англию и Португалию едва ли реально, по крайне мере, сейчас. А представить кого-то первым кроме Бельгии в группе Е пока невозможно.

Хозяева – не главные фавориты Евро

Главная интрига любого турнира – кто станет чемпионом. Котировки на начало декабря – следующие:

Четверка фаворитов с коэффициентами до десятки – неизменна, только есть небольшие перестановки. Три месяца назад почти вровень шли Франция и Германия, теперь немцев сменили англичане, причем даже есть небольшой отрыв. Тогда же пятерку замыкала Италия, сейчас – Португалия. С итальянцами сравнялись бельгийцы.

Из остальных изменений: снизился коэффициент на Чехию (с 81.00 до 70.00), ощутимо стал ниже на Венгрию (от 126.00 до 80.00) и Шотландию (от 151.00 до 80.00). А на Польшу, напротив, вырос в пять раз – от 41.00 до 200.00.

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Стыковые матчи пройдут в марте 2024 года: полуфиналы – 21-го, финалы – 26-го. В сетке А фаворит – Польша (2.00), а его главный конкурент – Уэльс (2.65), в сетке В больше верят в Украину (2.15), а в сетке С за 2.10 можно поставить на Грецию и за 3.00 на Грузию.

Евро-2024 стартует 14 июня 2024 года матчем Германия – Шотландия.

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