Чисто футбольная «Ставка дня» в субботу

Раздел «Ставки» на Sports.ru решил отпраздновать начало зимы сразу четверкой ставок – две на хоккей, две на футбол.

«Лейпциг» – силен

Все три поражения в турнире «Лейпциг» потерпел в гостях. Дома – победы в восьми из 10 последних матчей в Бундеслиге. Причем лишь в одном – забито меньше трех голов. Вряд ли стоит ждать снижения результативности и в ближайшей игре, ведь подопечные Марко Розе будут принимать «Хайденхайм» – одну из худших оборон в Бундеслиге-2023/24.

В пассиве у «Хайденхайма» 26 пропущенных, хуже – у трех ккоманд в Бундеслиге. На чужих полях подопечные Фрэнка Шмидта в нынешнем чемпионате меньше двух мячей еще не пропускали. Во многом из-за таких показателей команда является худшей по игре на выезде.

Победа «Лейпцига» и ТБ 2,5 – 1.62.

Фора «Волков»

«Вулверхэмптон» в восьми предыдущих матчах АПЛ уступил всего 2 раза (3 победы и 3 ничьи), при этом обе команды забивали в 10 последних играх в чемпионате. Зато на выезде у клуба лишь парочка побед в 15 предыдущих игр в АПЛ!

В соперниках – «Арсенал». «Вулверхэмптон» умеет настраиваться на большие команды, поэтому фора (+1,5) за кэф 1.90 выглядит приятной.

«Ньюкасл» – букмекерский фаворит

«Ньюкасл» примет «Манчестер Юнайтед» в матче 14-го тура чемпионата Англии. В двух последних личных встречах «Ньюкасл» был сильнее – 2:0 и 3:0.

Хозяева – фавориты сегодняшней встречи за 1.90. Победа «МЮ» идет с коэффициентом 4.00, ничья – за 4.10.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster