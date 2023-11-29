Сухая игра «Ювентуса», дикая скука «Лас-Пальмаса», кошмар «Страсбура» до перерыва – список шоу вечера пятницы

Еврокубки отгремели, но от футбола мы не успели устать. Сегодня – по матчу в топ-чемпионатах, как разогрев перед мощными выходными.

Помешает ли «Хетафе» скуке «Лас-Пальмаса» в первом тайме?

Первые таймы «Лас-Пальмаса» – это нечто: за 14 матчей разница всего 3:2! «Хетафе», правда, сюда не так органично вписывается – 10:9. Но ТМ1 на первый тайм все равно очень низок – 1.48, так что если и рассматривать скукоту, то через ТМ0.75 за 1.89.

А еще обе команды из 14 первых таймов свели вничью по девять. Что там на ничью до перерыва? 1.88!

«Монца» или «Ювентус» проведут сухой матч?

У «Ювентуса» всего восемь сухих матчей, причем совсем недавно было шесть подряд. «Монца» тоже старается играть без пропущенных мячей, хотя таких игр у нее вполовину меньше – четыре. Тем не менее, на «обе забьют – нет» есть вариант за 1.85.

Кстати, он проходил в прошлом сезоне, когда «Монца» победила «Юве» 1:0 и 2:0. А в Кубке было 1:2.

Коса на камень в Бундеслиге – как выбрать из противоположностей?

«Дармштадт» – «Кельн», вот что нам делать с этой игрой? «Кельн» забил меньше всех (9), а «Дармштадт» пропустил гораздо больше всех (33). Что же здесь перевесит? Опять же, учитывая, что в восьми из 11 матчей команда хозяев пропускает не меньше двух. Тут уж и «Кельн» должен воспользоваться ситуацией.

И все-таки два варианта привлекают ­– или «обе забьют» за 1.63, или «голы в обоих таймах» за 1.68. Хотя и риск тут есть.

«Реймс» воспользуется слабостью «Страсбура» в первом тайме?

В прошлом туре случилось страшное: «Страсбур» забил первый для себя гол в сезоне в первом тайме, случилось это только в 12-м туре. В итоге худшая команда первых таймов («Страсбур») едет в гости к одной из лучших (у «Реймса» третье место).

На победу «Реймса» до перерыва есть приятные 2.26. Но можно сыграть аккуратнее – с -0.25 за 1.85.

А в Португалии первый тайм можно не смотреть?

Любопытная игра: «Шавеш» принимает «Визелу», обе команды за 11 туров не выиграли ни одного первого тайма и забили на двоих до перерыва лишь три гола. На ТМ1 есть 1.83.

Но вариант не очень надежный, ведь пропускают команды за этот период много. И все же интересно, пройдет ли такой тотал.

Фото: Federico Tardito/Global Look Press