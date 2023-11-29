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Ничья в КХЛ, тренд «Бетиса», мечта Кокорина и грусть Миранчука в сегодняшней «Ставке дня»

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Раздел «Ставки» на Sports.ru как всегда спешит на помощь с трендами и линиями на матчи еврокубков, но и в КХЛ заглянуть надо, тем сочный коэффициент.

Ничья – дело прибыльное

«Ак Барс» примет «Автомобилист» в регулярном чемпионате КХЛ. В трех последних личных встречах команды сыграли вничью в основное время. В овертайме или буллитах обязательно побеждали уральцы.

Поставить на ничью в сегодняшнем матче можно за 4.40. «Автомобилист» победит в овертайме за 14.00, по буллитам – за 13.50.

Александр = победитель

Сегодня так и должно быть, чтобы мечта жила. «Рейнджерс» примет «Арис» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы. Команде Александра Кокорина нужно обязательно побеждать, что сохранить шансы на выход в плей-офф.

«Арис» – аутсайдер сегодняшней встречи за 9.20. Поставить на победу «Рейнджерс» можно за 1.35, на ничью – за 5.50.

Шесть из семи в ряд

«Спарта» примет «Бетис» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Испанский клуб победил в 6 из 7 последних встреч и не проигрывает уже 13 матчей подряд.

Поставить на победу «Бетиса» в сегодняшней игре можно за 2.65. Успех «Спарты» идет за 2.70, ничья – за 3.50.

«Спортинг» в первом

«Аталанта» примет «Спортинг» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы. Португальский клуб 9 матчей подряд забивает в первом тайме. Кроме того, «Спортинг» выиграл 7 последних первых таймов.

Поставить на гол «Спортинга» до перерыва в игре с «Аталантой» можно за 2.25. Победа португальцев в первом тайме идет за 3.90.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

В Лиге Европы все запутано, но фавориты не меняются. Кто выйдет в плей-офф?

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Фото: arisfc.com

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