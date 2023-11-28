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В Лиге Европы все запутанно, но фавориты не меняются. Кто выйдет в плей-офф?

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Раздел «Ставки» на Sports.ru не забывает и про Лигу Европы. Пока в ЛЧ происходят всякие интересности, в ЛЕ – близка развязка группового этапа. Как показывают себя фавориты, кто удивил, на что ставить?

Группа А

«Вест Хэм» и «Фрайбург» – ожидаемо делят два первых места, «Олимпиакос» – сопротивляется.

Перед стартом турнира немцы и англичане ожидаемо выступили фаворитами группы, «молотки» вообще шли пятыми на победу в турнире с 20.00 (сейчас ничего не поменялось). На победу в группе сейчас у «Вест Хэма» – 1.12, у «Фрайбурга» – 5.00, причем решающий матч между собой они сыграют в декабре.

Греки, конечно, могут вмешаться в борьбу, но для этого нужно побеждать в четверг как раз «Фрайбург». Коэффициент на немцев – 1.90, на «Олимпиакос» – 4.25. 

Из трендов:

● «Олимпиакос» не подавал больше трех угловых в основное время в 8 из 10 последних выездных матчей в ЛЕ – 1.86.

● «Олимпиакос» не проиграл в основное время в 7 из 9 последних выездных матчей в ЛЕ (1 победа и 6 ничьих) – 1.95.

Группа B

 

«Марсель», «Брайтон» и «АЕК» в игре, причем французы на первом месте – 8 очков, англичане на втором – 7, а греки на третьем – 4 балла. Хотя там и «Аякс», который вспомнил, как играть в футбол, может потрепать нервы любому. У нидерландцев – 2 очка.

«Марсель» и «Брайтон» сходу были в топ-10 главных претендентов на победу в ЛЕ, кэфы – 15.00 и 25.00 соответственно. Французам предстоит сыграть с «Аяксом» и «Брайтоном» (в заключительном туре). Так что все еще может поменяться. 

Прямо сейчас на победу в группе такой расклад: 

● «Марсель» – 1.72;

● «Брайтон» – 1.95;

● «АЕК» – 34.00;

● «Аякс» –  151.00. 

Загадывать не стоит, лучше подождать расклады перед последним туром. 

Группа С 

«Бетис», «Рейнджерс», «Спарта» и «Арис» с классным Кокориным, все еще претендуют на выход, причем именно в этом порядке. Вот только аналитики настолько преисполнились, что дают на испанцев – 1.04, шотландцев – 3.25. На чехов – 50.00, «Арис» - 50.00.

Тут тоже не стоит бежать впереди паровоза, лучше подождать раскладов перед финальным туром, ведь даже «Арис» сохраняет шансы на выход в плей-офф. Кстати, «Бетис» котируется в топ-10 фаворитов на победу в турнире с 20.00.

Группа G

Жозе Моуринью бьется за победу, но дерзкая «Славия» делит с римлянами первое место. Тут интерес в том, кто же группу в итоге выиграет.

1.80 на «Рому» выглядит достойно, но если верите, что «Славия» вдруг займет в итоге первую строчку – 1.90, что тоже неплохо. Кстати, свои два матча они уже сыграли, по-джентельменски разменявшись 2:0 дома.

А что еще интересного?

● Коэффициент на итоговую победу «Ливерпуля» в турнире поднялся с 4.50 до 3.50, а ведь еще десант из Лиги чемпионов не за горами.

● «Карабах» и «Мольде» бьются за вторую строчку в группе с «Байером», выигравшим все встречи. Кто в итоге полетит в плей-офф – стоит последить, тем более им играть между собой в четверг. 1.94 на норвежцев, 4.01 на «Карабах». Вот только «Мольде» еще играть с «Байером» в последнем туре.

● Лукаку уничтожает – три мяча в четырех играх, а ведь еще бельгиец с рекордными 14 голами стал лучшим бомбардиром отбора на Евро-2024.

● Ну и Александр Кокорин забивает в турнире!

Ждем результатов матчей, готовимся к финальным раскладам и линиям.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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