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Хоккейная ставка дня: Только лучшие тренды на КХЛ сегодня

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Кто придумал, что матчи сборных заканчиваются, а до топового футбола, как до Китая? В общем, хватит про этот ногомяч – сегодня лед и пламень захватили Раздел «Ставки» на Sports.ru – КХЛ, в студию!

«Сочи» оборонительный

«Сибирь» примет «Сочи» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В 8 из 10 последних личных встреч сибиряки забросили максимум две шайбы. Индивидуальный тотал «Сибири» меньше 2,5 идет с коэффициентом 2.60.

Поставить на победу хозяев можно за 1.73. Успех «Сочи» оценивается в 4.20, ничья – за 4.40.

Фора от «Автомобилиста»?

Нулевая. 

Екатеринбург не проигрывает в основное время в пяти последних домашних матчах, да еще и  набирал очки и в 11 из 12 предыдущих личных встреч с «Динамо МИнск» в лиге (9 побед, 2 ничьи). Плюс «Динамо» на выезде в семи последних играх в чемпионате победило в основное время лишь однажды.

«Автомобилист» с форой (0) за 1.72.

«Север», сталь?

Да что-то не очень.

На каждого человека из стали есть свой человек-армия. На счету ЦСКА при три победы в основное время в четырех последних матчах, в пяти из шести они набирали очки, трижды победив в основное время. Победа ЦСКА за 1.78.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Сочи» и «Зенит» – одно из самых понятных противостояний в РПЛ. Что будет в субботу в линиях букмекеров?

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

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