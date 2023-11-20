Коэффициенты на Боливию зависят от высокогорья? Смотрим на линии, предвкушаем игру с Уругваем

Гостевой матч с Боливией – сложнейшее испытание, через которое проходит каждая сборная в южноамериканской квалификации к чемпионату миру. Сегодня очередь сборной Уругвая. Раздел «Ставки» на Sports.ru решил проверить линии на матчи в этой квалификации, чтобы развеять миф.

Матчи здесь давно превратились в нечто запредельное, понятно, что главный вопрос: как тяжело здесь дышится и играется приезжим командам. Боливийцы, не стесняясь, делают ставку на домашние игры. «Матчи на «Эрнандо Силес» (национальный стадион Боливии, расположен на 3600 метрах над уровнем моря – Sports.ru) отличаются от игр в других городах. Нет ничего подобного... <...> Мы хотим сожрать печень наших соперников», – рассуждал бывший тренер боливийцев Сесар Фариас во время прошлого цикла.

Кажется, букмекеры это давно поняли и линии на домашние матчи сборной сильно отличаются от выездных.

● Если не брать в расчет игры с большой двойкой – Аргентина и Бразилия, то в этом отборе пока только с Эквадором боливийцы не котировались фаворитами.

● Сразу бросается в глаза различие коэффициентов – двузначные, обычно, на выезде, самый низкий – 14.50, на матч с Парагваем, который прямо сейчас всего на два очка выше Боливии, идущей на предпоследней строчке в таблице.

● Итог: миф не развеян, на Боливию реально завышают коэффициент на домашние матчи.

А что сегодня?

● 34.00 на победу в гостях у Уругвая, на вторую команду отбора – 1.12.

● Занятно выглядит фора на боливийцев – (+2) идет за 2.50. Она сыграла в восьми личных встречах с Уругваем.

● Уругвай забивает в обоих таймах дома в пяти очных матчах этих команд подряд в квалификации, сегодня – 1.52.

Фото: Gettyimages.ru/Gaston Brito Miserocchi