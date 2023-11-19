Фора Хорватии, тотал меньше Парагвая и феерия французов в сегодняшних матчах отбора

Раздел «Ставки» на Sports.ru все еже в ожидании клубного футбола, поэтому сегодня компенсируемся не только квалами на Евро, но и в Южную Америку заглянем.

Минус Хорватии

Хорватия победила в 21 из 28 предыдущих домашних поединков в отборе к чемпионатам Европы (6 ничьих, 1 поражение).

Немотивированные армяне – слабы на выезде, а тут еще и путевка на кону. Победа хорватов будет легкой – коэффициент всего 1.12, поэтмоу надо добавить интереса. Например минусовая фора (-1,5) на хозяев идет за 1.53.

Полтора из Америки

Сборные Парагвая и Колумбии встретятся в квалификации ЧМ-2026. В пяти матчах Парагвая в южноамериканском отборе было забито суммарно 3 гола. В каждой из встреч прошел тотал меньше 1,5. Аналогичная ставка сыграет в матче с Колумбией за 2.70. Тотал меньше 2,5 идет с коэффициентом 1.57.

Похмелье французов

Франция на выезде сыграет с Грецией. Греки довольно результативны на своем поле в отборе к ЧЕ и отличились в шести из семи предыдущих матчей, причем в 5 из них забили как минимум 2 гола. Французы и вовсе идут на 14-матчевой голевой серии, конкретно в Квалификации, а после Гибралтара могут и вовсе выпустить молодежь.

Плюс на плюс – дает плюс, поэтмоу стоит присмотреться к «Обе забьют» за 1.90.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press