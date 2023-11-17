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Россия против команд со 150-го места рейтинга и ниже: только одна осечка, коэффициенты на их успех – до 51.00

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Сборной России предстоит матч против Кубы, которая идет в рейтинге ФИФА на 167-м месте. Насколько часто в истории нашей команде приходилось играть против сборных со 150-го места и ниже? А какие коэффициенты были на эти матчи?

И самое главное – сравнимы ли они сейчас с цифрами на игру с Кубой?

Всего таких матчей было 17, а соперников – шесть

Перечислим быстро:

● Прошло шесть матчей против Андорры, чье самое высокое место на тот момент было 155-м, а самое низкое – 201-м. Россия играла против нее в трех отборах к Евро и победила везде. Общий счет – 21:2.

● Четыре игры – против Лихтенштейна, по две – в отборах Евро и ЧМ. Соперник максимально располагался на 150-м месте, а самой низкой была 167-я позиция. Россия выиграла четыре матча и не пропустила ни гола – 15:0.

● Еще три соперника – это Люксембург, Сан-Марино и Мальта. Люксембург был на 155-м месте, но получил за два матча от наших 1:9. Сан-Марино занимало 209-е и 211-е места и уступало 0:9 и 0:5, а Мальта со 176-го и 177-го мест обошлась скромнее – поражениями 1:3 и 0:2.

● Единственный матч, который Россия не выиграла против команды ниже 150-го места, состоялся в ноябре 2020 года. Он и правда был тяжелым для просмотра – 0:0 против Молдовы, которая тогда в рейтинге шла 175-й. К тому времени молдаване проиграли 12 из 13 последних матчей, но россиян сдержали достаточно спокойно, почти не позволив бить в створ ворот.

А что были за коэффициенты? Почти треть из них – 1.01 на наших

Из всего списка 17 матчей коэффициенты недоступны только на четыре первые игры – с Андоррой в 1999 году и с Люксембургом в 2004-м и 2005-м. Зато есть на остальные 13.

Во всех матчах кроме одного коэффициент на победу сборной России не превышал 1.10. Исключение – игра против молдаван, где успех россиян котировался за 1.25, а соперника – за 11.00. На непроигрыш Молдовы можно было поставить за 3.80.

Дальше следует 1.10 – столько давали на победу над Мальтой в позапрошлом году. Интересно, что на успех мальтийцев было 31.00 в тот момент, когда они играли дома, и 19.00 – в гостях. 1.10 было и против Лихтенштейна, а на него – 21.00. Но вышло еще убедительнее – это был матч с 7:0 при Леониде Слуцком.

Коэффициент 1.05 выставлялся на успех против Лихтенштейна и Андорры в разные годы, а на их победы – 21.00 и 26.00. Было и 1.02 против Андорры.

Самый низкий – 1.01 – букмекеры давали пять раз. Это было против Лихтенштейна, Андорры и Сан-Марино. Эти пять матчей Россия выиграла с общим счетом 25:0. Самый крупный коэффициент на победу соперника был у Сан-Марино – 51.00. Но Станислав Черчесов со своими 9:0 и 5:0 никаких шансов не оставил.

А что дают на матч против Кубы? Цифры вполне сравнимы

Мы давно не играли с соперниками такого уровня. Коэффициенты непривычны:

● Победа России котируется за 1.048, а Кубы – за 34.00.

● Так что из фор выгодно ставить от 2.75 и выше. Например, -2.75 на Россию идет за 1.69. А на Кубу есть +3 за 1.92.

● Голы тоже ожидаемы. Поинтереснее коэффициент – на ТМ4.0 за 1.74 или ТБ3.5 за 1.69.

● Даже на ТБ3 голов России ставить неинтересно – за 1.56. Разве что ТБ3.25 (за 1.76) и выше.

● По таймам – в первом есть фора -1.25 на Россию (1.90) и +1.25 на Кубу (1.86). Во втором так: -1.5 на Россию за 1.77 и +1.75 на Кубу за 1.78.

Еще интересно сравнить коэффициенты на непроигрыш соперника России. На Кубу сейчас дают 10.25. В 2014 году 10.00 было на Лихтенштейн – и он проиграл 0:4 в России. Через год – 7.00 (а по счету вышло 0:7), а за пять лет до этого на ту же сборную давали 8.86 (0:3).

Мальтийцы в 2021-м обходились высокими 6.25. Молдова, как мы уже писали, не проиграла за 3.80. И это существенно отличается от котировок против Кубы.

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Megan Briggs / Freier Fotograf  

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