Старательная Беларусь, мечта Румынии о Евро и супертеннис сегодня

Раздел «Ставки» на Sports.ru – не только про футбол. Сегодня в полуфинале итогового турнира ATP – суперматч. Ловим тренды и линии.

Подать холодным это блюдо

Сборные Беларуси и Андорры встретятся в квалификации Евро-2024. Команды встречались в Андорре 9 сентября, матч закончился вничью – 0:0. У сборной Беларуси лишь одна победа в этом отборе – в июне над Косово (2:1).

В сегодняшнем матче беларусы идут фаворитами за 1.56. На ничью дают коэффициент 3.80, на победу Андорры – 7.60.

А мне большего и не надо

Так подумают игроки Румынии. Сборные Израиля и Румынии встретятся в квалификации Евро-2024.

Румыния досрочно выйдет на чемпионат Европы, если не проиграет в сегодняшнем матче. Поставить на Х2 можно с коэффициентом 1.47. Чистая победа Румынии идет за 2.60, ничья – за 3.40. Успех Израиля оценивается в 2.80.

Гейм, сет, финал

Шестикратный чемпион Новак Джокович встретится с Карлосом Алькарасом в полуфинале итогового турнира ATP.

Новак – фаворит, на его победу 1.70, на Карлоса Алькараса – 2.21. Тотал больше 25.5 геймов сыграл в 6 из 7 последних матчей Джоковича, сегодня – 1.65.

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press