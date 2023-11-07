Ничья в Бундеслиге, фора в матче «Аль-Хилаля» Малкома и победа «Ниццы» в эту пятницу

Раздел «Ставки» на Sports.ru как всегда с ежедневным выпуском «Ставки дня». Сегодня в программе:

Раздел имущества

По решению «Ставки дня» в матче «Боруссии» из Менхенгладбаха и «Вольфсбурга» возможна ничья, тем более в четырех личных встречах из шести последних команды так и сыграли. Поставить на то, что «Вольфсбург» и «Боруссия» М разделят очки в сегодняшней игре, можно за 3.90.

Победа «Боруссии» идет с коэффициентом 2.35, на «Вольфсбург» можно поставить за 2.90.

Дерзкие пролетарии

Из «Аль-Таавуна» идут в лидерах чемпионата Саудовской Аравии, сегодня проверка лидером чемпионата – «Аль-Хилалем». Гости прекрасны – четвертое место, отсутствие суперзвезд и бездонного бюджета, командная игра, да и статистика какая – «Аль-Таавун» не проиграл с форой (+2) в 13 последних личных встречах на поле «Аль-Хилаля» в Про-Лиге (9 побед, 4 возврата).

Сегодня 14-я игра за 1.65.

Французский доминатор

«Монпелье» на своем поле опасна, в последней домашней игре «Монпелье» уверенно переиграл «Тулузу» со счетом 3:0, а перед этим в остановленном поединке с «Клермоном» вел после 90-й минуты со счетом 4:2. Но быть столь же результативными у команды Мишеля Тер-Закаряна в матче против лучшей обороны Лиги 1 вряд ли получится.

«Ницца» пропустила лишь 4 гола в нынешнем чемпионате – это лучший результат среди команд из топ-5 европейских лиг. К тому же гости идут на серии из четырех «сухих» побед, а также успешно играют против «Монпелье» в последнее время, дважды в прошлом году (6:1, 3:2).

Логична победа Ниццы за невероятные 2.20.

Фото: Malte Ossowski/Sven Simon/Global Look Press