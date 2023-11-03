Тотал «Спартака» и «Локо», голы от «Монако» Головина и угловые мадридского «Реала» сегодня вечером

Раздел «Ставки» на Sports.ru как всегда со свежей порцией трендов и линий на воскресные матчи. Катаемся по Европе и РПЛ.

Спокойное дерби

«Локомотив» принимает «Спартак» в РПЛ.

Как минимум одна команда не забивала в семи из восьми последних игр «Спартака» в Премьер-лиге, а на выезде в чемпионате «Спартак» проиграл в четырех предыдущих матчах. Зато на «Черкизово» они не уступали в шести из восьми последних встреч в РПЛ (3 победы, 3 ничьи).

Дерби не отличается результативностью – не больше трех голов забивалось в целых 11 последних игр в РПЛ, поэтому тотал меньше 3,5 выглядит неплохим вариантом за 1.64.

Княжеский Головин

«Монако» сыграет с «Брестом».

В трех последних личных встречах в Лиге 1 побеждали только монегаски. В этих играх команда забила 7 мячей. Несмотря на то, что у «Бреста» классная оборона, за счет которой они в зоне лидеров, «Монакао» должен продолжить тренд на забитые мячи. «Монако» ИТБ 1,5 за 1.64.

Чего ловить в Мадриде?

«Реал» примет «Райо» в Ла Лиге.

Ясно, кто тут фаворит, и что на 90% Коэффициентов и взглянуть страшно, все все они стремятся к единице. Поэтому смотрим на смолл-маркет, где «Реал Мадрид» не подавал больше 6 угловых в 6 из 8 последних игр с «Райо» на своем поле в Ла Лиге. Молодцы? Молодцы, особенно за 1.92.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press