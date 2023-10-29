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Кубковый вторник: победа «Балтики», последний матч «Крыльев» и в Германии забьет только одна команда

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Раздел «Ставки» на Sports.ru по традиции предлагает три матча (и три тренда) в этот вторник. Смотрим на линии и ловим приятные коэффициенты.

Балтийское море

Очень любит штормить «Ахмат». «Балтика» примет «Ахмата» в рамках Фонбет Кубка России. Грозненцам нужно обязательно побеждать в основное время, чтобы выйти в плей-офф Пути РПЛ. Любой другой результат оставит «Балтику» на втором месте в группе. Калининградский клуб дважды победил «Ахмат» в этом сезоне – 2:0 на выезде в Кубке и 1:0 дома в РПЛ.

На победу «Балтики» в сегодняшней игре дают коэффициент 2.45. Ничья идет за 3.40, успех «Ахмата» – за 3.00.

Последний матч «КС»

За последние восемь лет клуб из Самары обыграл «Зенит» лишь однажды – в сентябре 2022-го (2:0). В сегодняшнем матче поставить на победу «Крыльев» можно поставить с коэффициентом 6.90. Ничья идет за 5.10, победа «Зенита» – за 1.46.

Петербуржцы обеспечили себе выход в плей-офф Пути РПЛ. «Крылья» досрочно заняли последнее место в квартете, может сыграют против дублеров?

Без компромиссов

«Вольфсбург» сыграет с «Лейпцигом» в 1/16 финала Кубка Германии. В четырех последних очных встречах забивала только одна команда. В сегодняшнем матче поставить на это можно за 2.60. Ставка на то, что обе команды забьют, принимается с коэффициентом 1.50.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

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