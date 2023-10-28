«Аталанта» Миранчука, Саррибол и желтая субмарина в главных ролях в понедельник

Раздел «Ставки» на Sports.ru отлично провел выходные, но футбол не заканчивается, сегодня есть матчи. Мы выбрали три игры и три тренда – поехали!

«Аталанта» задушит

«Эмполи», который ужасен в атаке. «Аталанта» неплохо выглядит в обороне, и в 4 из 5 предыдущих поединков в Серии А засушили соперников. Кроме того, команда занимает второе место в чемпионате по допущенным у своих ворот моментам. «Эмполи» как раз не забивал в 5 из 7 последних очных противостояний в Серии А на своем поле. «Эмполи» ИТМ 1 за коэффициент 1.65 – неплохо.

Саррибол задавит

«Фиорентина» в прошлом туре подчеркнула проблемы в обороне, позволив самой нерезультативной команде чемпионата («Эмполи», вы про него уже читали) забить дважды. Третье местом в Серии А по допущенным у своих ворот моментам – еще один камень в огород. Добиваем тем, что «Фиорентина» пропускала в 9 из 10 последних выездных матчей в Серии А.

«Лацио» 0 играет в атаку, в 5 из 7 последних домашних поединков в чемпионате команда Сарри забивала как минимум два гола.

ИТБ 1 у «Лацио» можно поймать за 1.57.

Субмарина не тонет?

Три последних противостояния в Ла Лиге на стадионе «Гранады» завершились победами гостей. С «Вильярреалом» все тоже плохо – на протяжении уже 12 встреч в чемпионате (5 ничьих и 7 поражений) не могут победить.

«Гранада» хоть и одержала пока лишь одну победу, но дома сильна, страдали «Бетис» и «Барселона». Победа гостей и ТБ 1,5 с кэфом 1.76, то, что нужно для интереса.

Фото: Cristiano Mazzi/Keystone Press Agency/Global Look Press