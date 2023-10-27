«Кальяри» камбэкнул с 0:3 за 20 минут. Коэффициент на победу доходил до 126.00

«Кальяри» принимал «Фрозиноне» в Серии А и летел 0:3 к 70-й минуте, а потом запустил невероятный камбэк. Итоговый счет 4:3. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает посмотреть, как менялись коэффициенты в матче и что вообще произошло!

● Это первая победа «Кальяри» в чемпионате: в прошлом туре сыграли 2:2 с «Салернитаной», до этого проиграли подряд «Аталанте» (0:2), «Милану» (1:3), «Фиорентине» (0:3) и «Роме» (1:4).

● «Кальяри» идет на 19-й строчке.

● В камбэк «Кальяри» не верили: к 73-й минуте коэффициент на победу команды Клаудио Раньери был более 126.00.

● Главный герой – форвард Леонардо Паволетти. Для итальянца это особенный вечер, ведь до матча с «Фрозиноне» он не забивал в Серии А более полутора лет. Последним в феврале 2022-го пострадал «Эмполи» (1:1).

Фото: Massimo Paolone/Global Look Press