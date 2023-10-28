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Карточки «Зенита», страдающая «Барселона» и дубль Роналду в эту субботу

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Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает посмотреть на три тренда из субботних матчей.

Страдания в класико

«Барселона» примет «Реал Мадрид» в субботнем матче чемпионата Испании. 

В восьми предыдущих личных встречах в Ла Лиге каталонцы одержали лишь две победы, в остальных – пять за Мадридом и одна ничья. Стоит присмотреться к победе «Реала» за 2.75. На то, что Мадрид не проиграет – 1.67.

Роналду в ударе

Роналду сыграл 38 матчей за «Аль-Наср» – и у него уже 43 результативных балла: 34 гола и 9 результативных передач во всех турнирах. В сезоне-2023/24 цифры очень хороши: 11+5 в чемпионате за девять матчей, 3+2 – в ЛЧ.

Сегодня «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Фейха» и на гол Криша жалкие 1.30, зато на тотал больше 1,5 мячей – 2.40. С учетом формы португальца – очень даже.

«Зенит» – не фолит

Во всяком случае c «Ахматом». Так, тотал меньше 3,5 желтых карточек сыграл в 5 очных матчах этих команд подряд. Сегодня продолжится за 2.20.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Gettyimages.ru/Adam Nurkiewicz

1 комментарий

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predMBAPPE
Роналду идеально бы вписался в Барсу, единственный минус клуба это нет замыкателя)
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