ПАОК проигрывал в ЛК, а вышел Оздоев – и заработал пенальти, так греки победили с коэффициентом 51.00!

Крутой камбэк при участии нашего парня.

ПАОК выиграл 3:2 у «Абердина» в третьем туре Лиги конференций, но насколько драматично это вышло – волевая победа с пенальти на 90+5. Магомед Оздоев поучаствовал в феерии самым прямым образом.

Изначально ПАОК считался фаворитом выездного матча против «Абердина» (2.05 на победу), но получил большие проблемы в начале второго тайма – Боян Миовски сначала вывел вперед хозяев, а потом ассистировал Данте Польваре. В итоге – 2:0 в пользу «Абердина» к 58-й минуте.

Оздоев вышел через пять минут. В этот момент успех греков котировался за 29.00, а позже вырос до 51.00. Это была пиковая позиция, после чего ПАОК вернулся в игру.

На 73-й минуте Иоаннис Константелиас и Кирилл Десподов вывалились вдвоем на вратаря – болгарин отыграл один мяч. Через 11 минут счет сравнял легендарный для ПАОКа 37-летний Виеринья (300+ матчей за клуб) при помощи рикошета.

А на 90+3 недавно повздоривший с кем-то из шотландцев Оздоев заработал фол на линии штрафной – пенальти!

Штефан Шваб с пенальти был точен – 3:2 в пользу ПАОКа! Парни бросились праздновать с болельщиками, Оздоев – среди героев.

Любопытно, как вырос коэффициент на победу ПАОКа в течение матча – с 2.05 до 51.00. Вдвойне приятно, что при российском футболисте состоялись три спасительных гола, причем к победному он причастен полностью.

● Отличная неделя Оздоева: на прошлых выходных отметился дублем – и его клуб победил 2:0 в чемпионате, а теперь – заработанный пенальти на последних минутах при 2:2 в еврокубке.

● ПАОК возглавляет группу с девятью очками – нет никаких сомнений в том, что греки выйдут: «Айнтрахт» отстает на три балла, а «Абердин» и ХИК – аж на восемь.

● Следующие две игры у ПАОКа очень тяжелые – обе гостевые против АЕКа и «Олимпиакоса» в чемпионате, где фавориты у букмекеров – соперники. После этого – домашний матч с «Абердином».

Вот бы и в следующих принципиальных матчах у Оздоева все получилось.

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»; East News/»Fatih Karagumruk SK v Alanyaspor»/Voetbal International