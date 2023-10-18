«Аль-Таавун» все еще в лидерах Саудовской Аравии, сегодня проверка командой Бензема

Россыпь звезд и рекордов Криштиану Роналду – то, что знает каждый про чемпионат Саудовской Аравии, однако, есть одна команда, выбивающаяся из тренда на звезд. «Аль-Таавун» идет вторым, сегодня игра с «Аль-Иттифаком» – идущим четвертым. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает пробежаться по Лиге и посмотреть, как поменялись коэффициенты на победу в чемпионате.

Всего одно поражение

● За девять туров «Аль-Таавун» проиграл только один раз – в матче с суперклубом «Аль-Ахли» (2:3), итого: семь побед, ничья и поражение. Не дурно для команды, где нет Бензема или Малкома.

● Тренер Периклес Шамуска смог закрыть всех звезд, а простые и понятные 5-3-2 – все еще действенное оружие против сверхатакующих команд. При этом «Таавун» выдал еще три схемы, кроме 5-3-2: 4-3-3, 4-2-3-1 и 4-2-2-2! Вот это вариативность.

● Разница мячей 19:7, набрано 22 очка, а лучший бомбардир 30-летний Жоао Педро Перейра с, внимание, тремя голами! Долгое время с двумя мячами лидировал защитник Валид Аль-Ахмад.

● В превью чемпионата, где мы придумали свой коэффициент на чемпиона Саудовской Аравии, «Аль-Таавун» на пятом месте! Так что для нас это совсем не сюрприз, что команда в лидерах. Коэффициент на победу в чемпионате при открытии линии был 35.00, сейчас – 11.00. Букмекеры поверили?

● «Аль-Таавун» набирает в среднем 2.44 очка, с xGF всего 1.82. Зато тотал больше 1,5 мячей проходил в 86% игр, а ТБ 2,5 – 56%.

● «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли» в трех очках, у этих монстров по 19 очков в чемпионате. В «Аль-Наср», кстати, не верят, команда Роналду упала на третье место с кэфом 4.00. «Аль-Иттихад» – второй, с 3.40, а лидер котировок «Аль-Хилаль» – 2.40.

Что сегодня?

Матч с «Аль-Иттихадом» Бензема, Амдалла, Канте и Фабиньо – одним из преследователей.

Впервые с августа 2018 «Аль-Иттихад» не забивает в двух матчах подряд, что говорит о его серьезных проблемах с реализацией. Это логично, ведь ведущий форвард клуба – Карим Бензема (3+2) чрезмерно отвлекается на разборки в сети с властями Франции.

● «Аль-Иттихад» систематически теряет очки, что может стоить ему чемпионства, однако, в пяти гостевых матчах в этом сезоне они одержали четыре победы при одной ничье. Однако «Аль-Таавун» играет дома, в прекрасной форме и стоит присмотреться к классной ставке на то, что хозяева не проиграют. Коэффициент на это – 1.73.

● При этом «Аль-Таавун» не проиграл с форой (+1) в 13 последних личных встречах на своем поле (8 побед, 5 возвратов), сегодня – 1.72.

● Как мы уже говорили, тотал больше 2,5 мячей прошел в 56% игр «Аль-Таавуна», как минимум три гола забивалось в восьми из девяти последних личных встреч на поле «Таавуна». Сегодня ТБ за 1.60.

Фото: instagram.com/altaawounfc; instagram.com/ittihadclub.sa