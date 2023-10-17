Месси не пробил ни один из тоталов в МЛС. Букмекеры уже оценивают шансы на новый клуб

Карьера Лионеля Месси в «Интере Майами» продвигается не очень ярко – да, уже есть трофей, но в МЛС пока не получилось. Люди приходят смотреть на «Интер» без Месси, а ему самому играть мешала травма.

Зато букмекеры наверняка обогатились.

Суммируем выступление Месси перед последним матчем сезона: победа в Кубке лиг, но 1+2 в МЛС

Лео сыграл в трех турнирах – сначала выиграл Кубок лиг, затем его команда уступила в финале Открытого кубка без него. В МЛС мало того, что «Интер» не вышел в плей-офф, он и подняться смог лишь на строчку выше. Итог – предпоследнее место.

В МЛС у Месси пять матчей – забил в первом же «Нью-Йорк Ред Буллу», отдал две голевые передачи против «Лос-Анджелеса», полностью провел лишь две игры. Еще в шести матчах «Интер» обходился без него.

Впереди заключительная игра против «Шарлотт», которая имеет значение разве что для соперника, борющегося за место в плей-ин. Но не для «Интера», который уже не уйдет с предпоследнего места.

Что в начальных раскладах по коэффициентам? Оптимистичные прогнозы не зашли

Изначально после перехода Месси в «Интер» и перед возобновлением сезона в МЛС букмекеры предлагали такие варианты:

● Тотал больше 6,5 голевых передач за 1.90. Не прошло – только два ассиста. Сделать еще пять в последней игре вряд ли возможно.

● Тотал больше 7,5 голов за сезон за 2.00 – не вышло. Едва ли даже магия Месси позволит забить семь в одном матче. Но ТМ7.5 проходит, а давали 1.75.

● Тотал больше 1,5 голов со штрафных за 2.85. Нет. Разве что забить парочку штрафных в ворота «Шарлотт».

Чуть позже был вариант и с ТБ2.5 голов с пенальти за 1.90. Сыграл обратный – не забьет столько за 1.80. Ясно, что и коэффициент 31.00 на лидерство в списке бомбардиров также не сработал.

Что касается клуба, то в начале осени на невыход «Интера» в плей-офф можно было поставить за интересные 1.65. Ждать долго не пришлось – команда лишилась шансов уже в начале октября.

На что еще ставят в связи с Месси: голы со штрафных, Лига чемпионов, новый клуб зимой и даже «Человек года»

«Шарлотт» и «Интер» сыграли несколько часов назад, поэтому коэффициенты на их следующий матч появятся чуть позже. Интересно, будет ли там вариант с голом Месси, который только что забил за Аргентину два мяча в Перу и пока неизвестно в каком состоянии вернется в клуб.

В «Тенниси» до сих пор есть несколько возможных ставок на Месси, но они долгосрочные. Например, 6.10 на то, что он забьет 1000 голов за карьеру (сейчас 819), 3.20 – на выигрыш МЛС в составе «Интера», всего 1.10 (или нет за 5.80), что станет лучшим бомбардиром «Интера», обогнав Гонсало Игуаина (11 голов против 29 сейчас) или перегонит по голам со штрафных Пеле за 1.55 (или нет – за 2.30) – для чего надо забить еще шесть мячей.

Есть и очень сложный вариант – что Месси выиграет еще одну Лигу чемпионов до конца карьеры. Коэффициент соответствующий – 30.00.

У зарубежных букмекеров можно найти еще несколько ставок. Например, на клуб Месси после зимнего трансферного окна – и здесь всего 4.00 на «Барселону», а на «Интер Майами» и «Ман Сити» – 21.00. Коэффициент 26.00 предлагается на «Ювентус», «Арсенал», «Ливерпуль», «Ньюкасл», «МЮ», «Тоттенхэм», «Баварию» и «Милан».

Впрочем, журналисты Гильем Балаге и Фабрицио Романо утверждают, что Месси сосредоточен на выступлении за «Интер». Сам он сказал: «Буду наслаждаться праздниками с семьей – в декабре у меня будет больше выходных, чем обычно. В январе я вернусь, проведу предсезонку с нуля и подготовлюсь как можно лучше, как и всегда».

И еще один вариант у заграничных компаний – «Человек года» по версии журнала Time. Но тут почти невозможно выиграть – коэффициент 29.00, а впереди почти три десятка конкурентов, чьи шансы оцениваются выше. Конечно, среди них подавляющее число политических деятелей и объединений.

Фото: Leco Viana/Global Look Press