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Угловые Беларуси, слабая атака Польши и сбитый прицел Турции в квалификационной «Ставке дня»

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Совсем скоро мы узнаем все команды, которые поедут в Германию на Евро, а пока идет квалификация, интересных матчей полно, и Раздел «Ставки» на Sports.ru снова в поиске трендов и интересных линий. Готовы?

Беларусь в углу

Если это работает, то зачем ломать? В матче со Швейцарией Беларусь должна поддержать тренд: в последних 5 играх Беларуси в квалификации Евро подавалось минимум 10 угловых. Тотал больше 9,5 корнеров сегодня идут за 1.82. 

А как же Левандовски?

А никак. Польша играет с Молдовой и может прервать страшную серию из 18 игр. Именно столько матчей подряд Польша забивает не больше двух голов. ИТ меньше 2,5 снова за 1.67, но все-таки это Молдова. 

Сбитая Турция

Турция принимает Латвию и сразу к делу: в шести прошлых матчах Турция ни разу не нанесла больше 8 ударов по воротам. На поддержание тренда предлагают 1.75.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Lukasz Grochala/Cyfrasport/Global Look Press

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