Ужасная серия Григора Димитрова, тотал «Лады» и «Адмирала» и угловые Казахстана

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Рублев уложит Димитрова

В полуфинале в Шанхае Григор Димитров встретится с Андреем Рублевым, который на этом турнире еще не проиграл ни одного сета. У Димитрова ужасная серия – теннисист проиграл 11 полуфиналов на харде подряд.

При этом две последние встречи болгарина с Рублевым на этом покрытии завершились сухими победами россиянина. Сегодня на то, что тренд продолжится, коэффициент 1.63. На победу Димитрова – 2.39. Рублев не проиграл ни одного сета в Шанхае, победив в 5 из 5 полуфиналах в этом году.

«Лада» и «Адмирал» зажгут

«Лада» уверенно стартовала в первом сезоне после возвращения в элиту. Тольяттинцы набрали 20 очков и идут на пятой строчке Востока, впереди – «Адмирал». Тотал больше 3,5 шайб сыграл в шести гостевых матчах «Адмирала», на седьмой матч – 1.69.

Казахстан в борьбе

Четыре команды претендуют на победу в группе H, среди них – сборная Казахстана, которая сегодня сыграет с датчанами. Сборная Казахстана подала минимум три угловых во всех шести матчах этой квалификации. На то, что и сегодня будет больше 2,5 корнеров у гостей – 2.29.

Фото: Gettyimages.ru/Lintao Zhang