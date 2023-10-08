Топового футбола нет, поэтому в «Ставке дня»: Рублев и любимая КХЛ

Все, две недели без РПЛ и топового футбола – перерыв на матчи сборных наступил. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает варианты на Андрея Рублева, «Авангард» и СКА.

Второй сет Рублева

Россиянин сыграет в Шанхае с Томми Полом. Линии не самые интересные, но есть классный тренд на второй сет: Пол проигрывает его в шести из семи последних встреч, повторит сегодня за 1.58.

Что до фаворита – однозначно Андрей Рублев. На его победу можно поставить за 1.52.

Тотал «Авангарда»

Вместе с магнитогорским «Металлургом». В КХЛ сегодня – праздник, топового хоккея достаточно, и первым разберем «Авангард» против «Металлурга». Определить фаворита практически невозможно, поэтому сразу ныряем в тренды, а там – серия на тотал больше 4,5 шайб, которая сыграла в шести домашних матчах «Авангарда» подряд.

На то, что и сегодня порадуют шайбами – 1.69.

СКА не потянет

«Локомотив» слишком хорош в этом сезоне, чего не скажешь про СКА. У «паровозов» первое место на Западе с 25 баллами, СКА – седьмой с 16 очками. А тренд на гостей слишком вкусный: «Локомотив» побеждает (в основное время) на выезде в шести из семи последних матчей в КХЛ, тут мощные 2.90.

Фото: Gettyimages.ru/Lintao Zhang / Staff; hawk.ru