Сегодня в линиях: два дерби, КХЛ и «Сосьедад» Захаряна

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Автомобилист заводится с толкача

Сегодня Екатеринбург на выезде против «Нефтехимика» в КХЛ. У «Автомобилиста» всегда проблемы со стартером – тотал первого периода меньше 1,5 шайб сыграл в восьми из девяти последних выездных матчей. На то, что и сегодня в первом будет скучно – 1.72.

Захарян доводится до основы

Поэтому сегодня может выйти во втором тайме выездной игры «Сосьедада» с «Атлетико». Диего Симеоне обучил старую банду новым трюкам и Мадрид сегодня фаворит, поэтому смотрим на смоллы. «Сосьедад» попадет в офсайд меньше 1,5 раз на выезде в восьми очных матчах этих команд подряд, на то, что будет и девятая игра – 1.67.

«Сити» всегда на взводе

«Арсенал» примет «Манчестер Сити» в центральном матче 8-го тура АПЛ. Лондонцы ужасно играют против «Сити», последняя победа в 2015 году, с того момента «Ман Сити» выиграл 13 матчей, два раза сыграли вничью. Нынешний тренер «Арсенала» Микель Артета проиграл Пепу Гвардиоле в восьми из десяти матчей.

Если рассматривать прошлый сезон, то оба раза победили гости – 3:1 и 4:1. На то, что и сегодня победу одержит «Манчестер Сити» – 2.50.

«Спартак» дает фору

В московском дерби «Спартака» и ЦСКА внимание на хозяев. «Спартак» не проиграл с форой (0) во втором тайме в шести из восьми последних личных встреч на своем поле в РПЛ (5 побед, 1 возврат), сегодня фора идет за 1.70.

Фото: East News/MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP