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Сегодня в линиях: два дерби, КХЛ и «Сосьедад» Захаряна

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Раздел «Ставки» на Sports.ru снова в строю, чтобы охватить сразу четыре матча. Тренды, валуи и прочие интересности уже на экранах: от КХЛ, до московского дерби.

Автомобилист заводится с толкача

Сегодня Екатеринбург на выезде против «Нефтехимика» в КХЛ. У «Автомобилиста» всегда проблемы со стартером – тотал первого периода меньше 1,5 шайб сыграл в восьми из девяти последних выездных матчей. На то, что и сегодня в первом будет скучно – 1.72.

Захарян доводится до основы

Поэтому сегодня может выйти во втором тайме выездной игры «Сосьедада» с «Атлетико». Диего Симеоне обучил старую банду новым трюкам и Мадрид сегодня фаворит, поэтому смотрим на смоллы. «Сосьедад» попадет в офсайд меньше 1,5 раз на выезде в восьми очных матчах этих команд подряд, на то, что будет и девятая игра – 1.67.

«Сити» всегда на взводе

«Арсенал» примет «Манчестер Сити» в центральном матче 8-го тура АПЛ. Лондонцы ужасно играют против «Сити», последняя победа в 2015 году, с того момента «Ман Сити» выиграл 13 матчей, два раза сыграли вничью. Нынешний тренер «Арсенала» Микель Артета проиграл Пепу Гвардиоле в восьми из десяти матчей. 

Если рассматривать прошлый сезон, то оба раза победили гости – 3:1 и 4:1. На то, что и сегодня победу одержит «Манчестер Сити» – 2.50.

«Спартак» дает фору

В московском дерби «Спартака» и ЦСКА внимание на хозяев. «Спартак» не проиграл с форой (0) во втором тайме в шести из восьми последних личных встреч на своем поле в РПЛ (5 побед, 1 возврат), сегодня фора идет за 1.70.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

0:2 ➡️ 3:2 за 9 минут. Коэффициент на победу скромного «Лугано» доходил до 100

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Фото: East News/MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

3 комментария

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Серёжа Новиков
Что вы озабочены этим Захаряном. Средний игрочишко, а внимания к нему как к Месси.
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Смари Муха
Сейчас у Сити проблемы с полузащитой. Поэтому матч с Арсеналом непредсказуем, при этом очень интересен.
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Billy Jean
Сосьедян Захаряна
0
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