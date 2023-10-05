Сегодня заруба ЦСКА и СКА, фора «Аль-Насра» и тотал «Атлетика»

Пятница пришла, а с ней и продолжение легендарной рубрики Ставки дня! Раздел «Ставки» на Sports.ru бережно отобрал несколько матчей и трендов, чтобы вечер прошел как надо.

Фора ЦСКА

ЦСКА одержал три победы подряд, при этом во всех матчах результативно и не пропустил на этом отрезке больше двух шайб. СКА со вторым поражением подряд играет шестой матч на выезде, за счет чего может заметно уступить и по скорости, и по движению.

У ЦСКА наконец-то заиграли в команде лидеры, отсюда и возросшая результативность, плюс москвичи не уступали в основное время в шести из семи последних личных встреч дома.

Отличный вариант – ЦСКА с форой (0) за 1.82.

(-3) в Саудовской Аравии

И это не ночные температуры, а фора «Аль Насра», с которой команда Роналду не побеждает в 11 из 13 последних домашних матчей в Про-Лиге (1 возврат, 10 поражений). «Абха» не проиграла с форой (+3) в 29 из 31 последних выездов (27 побед, 2 возврата).

Коэффициент на «Абха» с форой (+3) идет за 1.64.

Тотальный «Атлетик»?

Баски сыграют с «Альмерией» в Ла Лиге, при этом «Атлетик» забивает меньше 2,5 мячей в 18 из 20 последних матчей. «Альмерия» давала сопернику пробить тотал больше 2,5 в четырех из восьми игр в этом сезоне, но тренд «Атлетика» выглядит посолиднее, чтобы в него поверить.

Сегодня тотал меньше 2,5 у басков за 1.65.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко