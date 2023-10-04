«Ливерпуль» нахватал больше всех красных карточек в Европе, но в матче с «Юнионом» коэффициент – космос

«Ливерпуль» Юргена Клоппа приучил к том, что удаление никак не ломает систему. До «Тоттенхэма» в последнем туре АПЛ «красные» не проигрывали семь матчей подряд, где были в меньшинстве. Непобедимая серия началась в 2018 году в матче с «Уотфордом», завершилась только на прошлых выходных.

Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает посмотреть на коэффициенты в этом сезоне, а еще понять: будет ли удаление в матче с «Юнионом» в Лиге Европы.

Качество, а не количество

Во всех трех матчах этого сезона у соперников «Ливерпуля» было достаточно времени, чтобы перевернуть игру в свою пользу, но «Ливерпуль» оформил две победы (против «Борнмута» и «Ньюкасла»), а с «Тоттенхэмом» и девять человек могли зацепит ничью.

Как выделял Слава Палагин после «Тоттенхэма», тут помогают два аспекта. Суммируем:

● «Ливерпуль» старается разыгрывать мяч, а не бездумно выбивать, даже находясь под давлением. Это помогает брать передышки от обороны и заодно сбивает порыв соперника. Хороший пример тут – летняя игра с «Борнмутом». В отрезок после удаления Алексиса Мак Аллистера (больше 30 минут во втором тайме) у команды Клоппа был даже перевес во владении – 56% на 44%.

● «Ливерпуль» не переходит в ультраоборонительный режим сразу после удаления. Либо наполнение схемы остается смелым, либо сама расстановка оставляет шансы на контратаки. Против «Тоттенхэма» изначально защищались в 4-4-1 – с выдвинутым Салахом и парой опорников Мак Аллистер – Собослаи, хотя ни один из них на самом деле не опорник.

Игра с лондонцами скорее исключение из тренда, ведь не проиграть «Ливерпуль» точно мог, просто на 96 минуте случился автогол. А ведь могла быть и победа. Фиксируем: если случилось удаление в игре «Ливерпуля» лучше присмотреться в лайве к коэффициентам, а если и по игре Клопп продолжает давить, то тут на ваше усмотрение.

В матче с «Юнионом» в Лиге Европы коэффициент на то, что игрок «Ливерпуля» получит красную карточку заоблачный – 10.00 . Да, сразу после двух удалений в матче со «шпорами», ждать продолжения серии из красного картона не стоит, но все может случиться. Особенно на фоне того, что во «второсортной» Лиге Европы, скорее всего, сыграет полурезервный состав. Если уж «Вест Хэм» играет в ротацию, то чем «Ливерпуль» хуже?

«Лучшая» команда Европы

В этом сезоне «Ливерпуль» отыграл по времени в меньшинстве два полных матча. С учетом дополнительного времени – 192,41 минуты, это наивысший показатель в Топ-5.

● АПЛ и ЛА Лига с отрывом лидирует в списке лиг, где у команд две и более красных карточек – по пять в каждой лиге. Дальше идет Бундеслига с двумя клубами – «Айнтрахтом» и «Унионом», потом «Лечче» из Серии А и «Нант» из Лиги 1.

При этом, в Ла Лиге сразу две команды с тремя красными – «Осасуна» и «Вильярреал».

● У «Осасуны», как и «Ливерпуля», случилось два удаления в матче с «Атлетико» (у команды Симеоне было в том матче одно). Забавно, что в той игре удалили главного тренера команды Аррасате! Суммарно «Осасуна» отыграла в меньшинстве – 34 минуты. Красные карточки получали в конце игр.

● У «Вильярреала» технически тоже четыре красные карточки, одну из них тоже получил тренер – Кике Сетьен, которого уже уволили. Поэтому по регламенту удалений три. И «субмарина» ближе всего подплыла по времени к «Ливерпулю» – 166,4 минуты в меньшинстве.

«Ливерпуль» – однозначный фаворит матча с «Юнионом», коэффициент на победу – 1.25, на победу «Юниона» – 11.50, на ничейный результат – 7.20. Игра стартует в 22:00 по МСК.

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Gonzalo Arroyo Moreno