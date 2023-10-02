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Коэффициенты в РПЛ после 10 туров: снова вырос на «Зенит», дико подрос на «Сочи» и в 5 раз упал на «Крылья» и «Пари НН»

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Треть чемпионата России позади, с лета прошел еще один пятиматчевый отрезок. Лучше всех его провели «Крылья Советов» и считавшийся проблемным «Локомотив», а хуже всех – не набравший ни одного очка за этот период «Сочи».

Как все это отразилось на коэффициентах? Давайте сравним.

● Внимание, прежде всего, к «Зениту» – был безоговорочным фаворитом чемпионата перед стартом, после пяти туров коэффициент уже стал гораздо интереснее, а сейчас – вырос даже выше 2.00. Причем можно поставить на то, что «Зенит» не станет чемпионом за 1.73.

Нет, пока он – главный фаворит даже с семиочковым отставанием от первого места. Но коэффициенты стали заметно интереснее.

● Первым в турнирной таблице с отрывом в три очка от второго места идет железный «Краснодар», которому вообще невозможно забить – семь сухих матчей из десяти и всего лишь три пропущенных гола. Перед стартом клуб котировался четвертым, а спустя треть сезона коэффициент на него рухнул почти в десять раз.

● «Спартак» в последних пяти матчах забил лишь два гола и от первого места отстал на восемь очков. Так что коэффициент вырос. Но «Спартак» все равно остается в тройке фаворитов чемпионата, как это было и раньше. Позиции ЦСКА никак не улучшились, хотя команда ни разу за эти пять матчей не проиграла, но и победила лишь однажды.

● Да что мы все про этих вечных фаворитов, лучше снова похвалить «Крылья Советов»! Феноменальный отрезок из пяти матчей с 13 очками и 13 голами, заслуженное второе место в лиге, проиграли за десять туров лишь однажды, да еще и забили больше всех. С начала чемпионата коэффициент на них упал более чем в 16 раз.

● Где стабильность – так это у «Динамо», коэффициент не менялся практически вообще. В отличие от турбулентного «Локомотива» – то подскочил в два раза, то упал еще серьезнее. Но тут все объяснимо – лишь одна победа в первых пяти матчах, а потом сразу четыре – в следующих пяти.

● Стоит обратить внимание на прогресс «Оренбурга» и «Пари НН», лучше которых второй пятиматчевый отрезок провели только три команды в РПЛ. Они вдвоем набрали по десять очков за этот промежуток – и смело перекрыли невнятный старт.

● «Урал» и «Ростов» растеряли позиции, не выиграв на двоих за эти пять матчей ни одного вообще. Хуже них выступил только «Сочи» – и это самый заметный рост коэффициента: сразу в 16 раз с конца лета. Но как по-другому, если команда проиграла восемь из десяти матчей в РПЛ и вообще идет последней в таблице.

Следующая отсечка – конец первого круга, который закончится матчами 11-12 ноября. За это время будет еще много интересного – дерби «Спартак» – ЦСКА (8 октября), «Локомотив» – «Динамо» (21 октября) и «Локомотив» – «Спартак» (5 ноября), сражение «Краснодара» и «Крыльев» (5 ноября), а под конец и встреча в Санкт-Петербурге «Зенита» и «Краснодара» (11 ноября).

Любопытно, как изменятся цифры к этому периоду.

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Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press; pfcks.ru

2 комментария

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Mechanix
этот чемпионат для букмекеров - головная боль... впрочем, они всегда в выигрыше
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Артем Гладских
спасибо за пост , интересно.
0
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