«Это наша инвестиция в культуру». «Лутон» давно забанил букмекеров – и прошел от нон-лиги до АПЛ

Новичок АПЛ «Лутон» летом потратил очень мало на укрепление состава по сравнению с конкурентами – чуть больше 20 миллионов. Недавно появилась новость о том, что клуб все равно отказывается от сотрудничества с букмекерскими компаниями.

Несмотря на это, в шестом туре лондонцы одержали первую победу в АПЛ – в гостях дожали «Эвертон» (2:1) и поднялись со дна таблицы.

Гендиректор клуба Гари Суит в интервью SportBusiness сказал, что у «Лутона» было бы еще два-три миллиона фунтов, если бы клуб рекламировал букмекеров, но стратегия остается неизменной: «Это наша инвестиция в культуру».

И дело даже не в отказе от титульного спонсорства букмекеров клубами АПЛ. Это уже давняя история «Лутона»

«Лутон» не хочет продвигать ставки. Клубному отказу уже 15 лет

С тех пор, как c клубом стала сотрудничать компания 2020 Developments, «Лутон» отказывается от предложений букмекеров – с 2008 года. Гари Суит пять лет назад пояснял: «Не хотим пропагандировать чрезмерный азарт через наш клуб и игроков». При этом, если посмотреть на область груди у клубов Чемпионшипа, то на 17 из 24 футболок будет логотип букмекерской конторы. Иначе, кажется, в англии просто не могут выжить. Но вот «Лутон» – это хардкор. За следующие десять лет клуб мог получить больше полумиллиона фунтов, но каждый раз отвечал отказом букмекерам, хотя предложения сыпались ежегодно.

Суит добавлял: «Не думаю, что меня уволят из-за того, что я отказываюсь от таких доходов. Вместе мы придерживаемся одинаковых принципов».

На тот момент «Лутон» только что вышел в Лигу 1 (третий иерархии дивизион Англии). И в том же сезоне успешно выиграл ее, дошагав до Чемпионшипа. Следующие два сезона прошли без особого блеска (19-е и 12-е места), зато потом – плей-офф (уступили «Хаддерсфилду»).

С четвертой попытки за этот период выступлений в Чемпионшипе «Лутон» все-таки пробился в АПЛ. Но и там, где совершенно другие расходы на игроков и жизнь в целом – не отказался от принципа.

Гендиректор – суперзвезда, он прошел с клубом от Конференции до АПЛ

Суит в 2023 году получил награду Football Business Awards – это случилось с ним в третий раз за шесть лет. На этот раз жюри отметило, как при нем «Лутон» дошел от Конференции до АПЛ и сделал это с ограниченным бюджетом. Суит – уроженец Лутона, дипломированный маркетолог, говорящий на английском, немецком и турецком языках, он работал менеджером в Bosch и Siemens, а потом внедрился в футбол.

В 2003-м «Лутон» приобрел британский бизнесмен Джон Герни – и тут же разозлил болельщиков своими планами: переименовать клуб в «Лондон-Лутон», объединить его с «Уимблдоном» и переехать в Милтон-Кинс. Заодно пожелал построить стадион на 70 тысяч мест с трассой «Формулы-1» по периметру.

Герни пробыл во главе 55 дней, после чего его вытеснил Фонд болельщиков «Лутона» во главе как раз со Суитом – они приобрели контрольный пакет акций компании Hatters Holdings, которая была кредитором «Лутона», и передали клуб в административное управление. А уже в 2008-м у фанатов стало больше влияния с помощью шагнувшей в клуб 2020 Developments – как раз при участии Суита и его партнеров, что фактически спасло клуб от полного развала. За эти годы Суит ухватил три награды генерального директора года (из шести возможных), причем тут учитывались голоса других генеральных, а не фанатов. Признание пришло не только со стороны болельщиков.

Все это время Суит отчаянно старался сделать клуб лучше. И это получилось, хотя десять лет назад «Лутон» играл еще в пятой лиге, а пять лет назад – в четвертой. И до сих пор упоминается, что именно «Лутон» первым отказался от сделок с букмекерами.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Broadway, Eddie Keogh, Tony Marshall, Alex Pantling