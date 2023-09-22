Первый период ЦСКА, фора «Лечче» и карточки «Манчестер Юнайтед» сегодня вечером

Сегодня разгрузочный день перед большой футбольной неделей – стартует Кубок лиги в Англии, на неделе ждем туры в Серии А и Ла Лиге. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает несколько ставок на футбол и интересную линию на КХЛ.

Соседи по западной конференции в первом периоде

ЦСКА принимает «Северсталь» – у обеих команд по девять очков на старте КХЛ, однако «Северсталь» имеет два матча в запасе. Неудачный старт у ЦСКА, а ведь это один из претендентов на победу в Кубке Гагарина! Но, весь фокус на сегодняшнюю зарубу, где особое внимание к первой двадцатиминутке.

Итак, ЦСКА не побеждает в первом периоде в восьми из девяти последних игр в КХЛ, а гости – не проигрывают в нем в 17 из 18 последних матчей на выезде. Коэффициент на то, что «Северсталь» не проиграет в первом идет за 1.60.

«Лечче» пора охладиться

А то слишком горячий старт. С 11 очками команда Роберто Д»Аверсы идет на третьей строчке в чемпионате, обгоняя «Ювентус» на одно очко. Сегодня очная встреча и после взгляда на коэффициенты, кажется, что ловить гостям в Турине нечего – на победу аж 8.60.

Поэтому давайте нырнем в смолл-маркет, где «Лечче» побеждает с форой (+1,5) на выезде в пяти играх подряд. При этом учитывая домашние матчи цифры побед с этой форой равна двенадцати! На продолжение серии коэффициент 1.66.

А «МЮ» – не фолить

Самое тяжелое место работы в футболе прямо сейчас – «Манчестер Юнайтед», У Тен Хага урезанный коллектив, играет ветхий Джонни Эванс (именно играет, а не ходит пешком), во всех линиях потери, но как сказал Пол Скоулз: «МЮ» – кубковая команда», поэтому надо побеждать в Кубке лиги.

И желательно не фолить, хотя тут все в порядке. Тотал меньше 3,5 желтых карточек сыграл в пяти матчах против «Кристал Пэлас» подряд. Будет ли шестая игра, кэф – 1.70.

Фото: cska-hockey.ru