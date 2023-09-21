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Что делает мощный старт «Жироны»: коэффициент на ее чемпионство рухнул почти в десять раз, есть даже линия под топ-4

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Главная сенсация старта сезона в чемпионате Испании – «Жирона». Она делит первое место с «Барселоной» и опережает «Реал». Как так получилось? Поддерживаются ли тренды прошлого сезона? А что с коэффициентами? Изучаем.

Пять побед в шести матчах – и обрушение коэффициента на чемпионство

В последние 20 минут стартового матча против «Реал Сосьедад» «Жирона» спаслась от поражения (1:1), а потом только побеждала. Сначала разгром «Хетафе» (3:0) с дублем Кристиана Стуани, потом – гостевые 2:1 над «Севильей» и затем поздний гол «Лас-Пальмасу» (1:0).

А дальше – сразу девять голов в двух матчах: «Жирона» выиграла 4:2 у «Гранады» и 5:3 у «Мальорки». В таблице она не первая только из-за разницы мячей, которая практически совпадает с барселонской – 16:7 против 16:6.

В межсезонье «Жирона» отпустила в «Барсу» Ориоля Ромеу и продала в АПЛ Сантьяго Буэно. А сама укрепилась практически на те же деньги, что и заработала. Приобретения заиграли: арендованный Савио – лидер по «гол плюс пас» (2+3), три мяча на счету выкупленного у «Ман Сити» Янхеля Эрреры (за прошлый сезон в «Жироне» было два), уже 2+2 у Артема Довбика, вписался Дэйли Блинд.

Коэффициент на чемпионство «Жироны» составлял 1001.00 – она делила 11-е место с «Мальоркой», «Хетафе» и «Райо Вальекано». Сейчас он уже 151.00, причем ниже только у четырех команд – «Атлетика» и, конечно, «Атлетико», «Барселоны» и «Реала». Впрочем, в некоторых БК можно пока еще найти коэффициент, равный аж 2000.00.

Еще есть коэффициент на попадание в четверку, сейчас он равен 6.00. Или в шестерку – 2.25. А если «Жирона» не финиширует в топ-6 – сыграет коэффициент 1.65.

Как можно было бы выгодно ставить на «Жирону» за эти шесть туров

Кратко – что сыграло бы:

● В первом туре фаворитом был «Реал Сосьедад», но победить не сумел, так что сработали Х2 на «Жирону» за 1.95.

● Второй тур – вполне вариант с -0.25 на «Жирону» за 1.63 против «Хетафе». Сыграло легко – 3:0. Прямая победа за 1.95 тоже бы зашла.

● В Севилье в третьем туре снова зашел Х2 за 1.83.

● Дома против «Лас-Пальмаса» – победа за 1.70, хотя и пришлось бы понервничать, так как единственный гол был забит на 88-й минуте.

● В пятом туре в гостях против «Гранады» хватило бы и нулевой форы за 1.75.

● А дальше зашла бы прямая победа над «Мальоркой» за 1.91, в которой можно было бы практически не сомневаться, когда перед перерывом счет стал 4:1.

В общем, в домашних матчах заходили и форы -0.25 и прямые победы, в гостях – в зависимости от цифр, там была и нулевая фора, и даже плюсовая.

Какие тренды были раньше и работают ли они сейчас

«Жирона» в прошлом сезоне замкнула топ-10. Старт не был таким бодрым – всего две победы в первых 12 матчах, меньше очков тогда набрал лишь «Эльче». Но потом семиматчевая серия без поражений и неплохой отрезок в апреле-мае вернули команду в середину таблицы.

Чем еще запоминалась «Жирона»:

● Первый тайм заканчивала вничью больше половины раз – в 20 матчах из 38, чаще никто в Испании так не делал. Но в итоге «Жирона» сыграла вничью десять раз (чаще – только три команды).

Сейчас в шести турах – только две ничьи в первых таймах. И одна итоговая.

● В 27 из 38 матчей проходил вариант «обе забьют», чаще он заходил только у «Эспаньола». Сейчас «Жирона» тоже и забивает, и пропускает – в четырех турах из шести.

● Только в четырех матчах прошлого сезона «Жирона» не пропустила (хуже показателя не было ни у кого), причем помимо «Эльче» в тех играх соперниками были «Валенсия», «Севилья» и «Барселона»! Сейчас уже есть два сухих матча.

В общем, шесть туров пока маловато для подтверждения трендов. Кое-что частично работает, но выборка из 10-12 туров пригодилась бы больше.

Что ждет «Жирону» дальше: непростой конец месяца, но лайт-режим в октябре

Сентябрь закончится непростыми матчами. Сначала – в гостях против «Вильярреала», который после тяжелого начала набрал четыре очка в двух последних матчах. А затем – дома против мадридского «Реала».

А в октябре – хороший календарь, чтобы снова понапрягать лидеров в таблице. До перерыва на матчи сборных «Жирона» встретится в гостях с «Кадисом» (сейчас – в середине таблицы), а потом проведет два домашних матча против «Альмерии» и «Сельты» (обе – в зоне вылета, одна победа на двоих за 12 матчей).

Но еще интересно посмотреть, продолжит ли «Жирона» быть верховой командой, обменивающейся голами с соперниками, и как тренд этого сезона – П1 дома и фора в гостях – сработает и дальше.

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Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency, Juan Carlos Rojas, Alex Camara/Keystone Press Agency/Global Look Press

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