Ставки понедельника: смотрим на голы в РПЛ, выбираем аутсайдера против Роналду и ждем зрелища в хоккее

В понедельник не так уж много интересных событий, поэтому для выбора интересной ставки мы отправимся в разные чемпионаты. А начнем с России.

«Факел» – «Рубин»: низ прогнут, а «обе забьют – нет» – как вариант

Оставшийся матч 9-го тура РПЛ пройдет в Воронеже. Вариант с низом совсем скучный – 1.53. Зато интересен «обе забьют – нет» с 1.72 . Главный аргумент – пять матчей подряд «Факела» во всех турнирах без голов. «Обе забьют» в РПЛ с участием «Факела» проходил только в трех случаях из восьми.

А вот минусы: «обе забьют» у «Рубина» проходил в шести матчах из восьми, а еще ТБ1.5 сыграл в 15 из 17 последних домашних игр «Факела» и в семи матчах «Рубина» подряд. Непредсказуемо.

«Габала» – «Карабах»: низ, но голевой

В чемпионате Азербайджана «Габала» примет «Карабах». У хозяев ТМ3.5 не сыграл лишь раз в последних семи домашних матчах, у гостей – также лишь раз, но в последних десяти всего.

Но ТМ3.5 за 1.41 – это очень скучно.

Что если взять ТМ3 за 1.64 ? В этом случае при трех голах просто будет возврат. В этих же семи домашних матчах «Габалы» возврат и проход ТМ3 разделились – по три раза на каждый вариант. А у «Карабаха» из десяти игр проход был три раза, а возврат – шесть. В общем, ТМ3 – неочевиден, но рассмотреть можно.

В Швеции – похожая история

Отправляемся в шведский элитный дивизион, там «Вернаму» принимает «Сириус». И тоже упор на ТМ3.5 – он проходил в пяти подряд домашних матчах «Вернаму», в шести – всего, а еще – в шести из последних семи выездов «Сириуса». Одна проблема – коэффициент всего 1.42.

Окей, проверим ТМ3. В пяти последних домашних играх «Вернаму» один раз было три гола, а в четыре остальных прошел бы даже ТМ1.5. В последних шести играх в чемпионате было бы два возврата ТМ3 и четыре победы. Но у «Сириуса» сложнее – в последних семи выездах было бы пять возвратов ТМ3.

На всякий случай, ТМ3 в этой игре котируется за 1.66 .

Нелегкий выбор – за или против Криштиану? А стоп, а он вообще сыграет?

«Аль-Наср» сыграет выездной матч против «Охуда» в Кубке. Казалось бы, все ясно: «Охуд» идет третьим с конца в первом дивизионе, проиграв пять из шести матчей, а у «Аль-Насра» в элите из пяти побед три были крупными. Похоже, разгром неминуем. И даже то, что у «Охуда» в 25 подряд домашних матчах проходила фора +2.5 – тоже не убеждает.

Но через несколько дней у «Аль-Насра» матч против «Аль-Таи», а в Кубке они и так однозначные фавориты – так ли нужно выпускать лидеров? В соцсетях на фотографиях перед игрой, кажется, нет ни Криштиану Роналду, ни Садьо Мане, ни Марцело Брозовича. Ясно, что в этом случае атакующий потенциал снижается.

Можно дождаться составов, оставляя шанс форе +2.5 на «Охуд» за 1.82. Или даже +2.75 за 1.65 .

А теперь мы наконец-то болеем за голы в хоккее!

Традиционно – КХЛ напоследок. «Автомобилист» принимает «Авангард», все интересно складывается: ТБ4.5 не сыграл лишь раз в последних восьми домашних матчах «Автомобилиста» и в последних 13 выездах «Авангарда». И в шести из семи последних игр «Авангарда» также был верх.

В прошлом сезоне в Екатеринбурге они сыграли дважды – 4:2 и 1:7. В общем, ТБ4.5 сейчас котируется за высокие 1.97. Можно рассмотреть ТБ4.25 за 1.67 .

Фото: Mutsu Kawamori/Global Look Press; rubin-kazan.ru