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Тотал в первом периоде ЦСКА, второй тайм «Спартака», угловые «Сельты» и тотал меньше у «МЮ»

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Мы дождались выходные, матчей очень много, топовых еще больше! Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает захватить один хоккей и три футбола, конечно же с помощью трендов!

Первые периоды ЦСКА

Обречены на скуку. Уже в шести выездных играх подряд москвичи тотал первого периода не заходит за отметку в 1,5 шайбы. В матче с «Локомотивом» – 1.57.

«Динамо» во втором тайме

Опасно... особенно в играх со «Спартаком». Уже в пяти играх подряд «КБ» пропускают во втором тайме от «Динамо», на продолжение тренда – 1.74.

На матче «Барсы» очень много трендов, но...

Мы выберем один, потому что остальные в районе 1.50 – а кому это интересно? «Сельта» подает мало корнеров в играх с каталонцами, так в семи из восьми последних игр тотал не заходил за 3,5. Сегодня ТМ – 1.65.

Тотально меньше у «МЮ»

С «Бернли». Тотал меньше 3,5 голов сыграл в девяти матчах на стадионе «Бернли» подряд. С учетом всех проблем с составом у гостей коэффициент 1.60 выглядит подарком.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press

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