Антиголевые ставки дня: скука в Кубке России, мало голов в КХЛ и даже низ в Албании

14 сентября – последний день перед перезапуском футбола в ведущих чемпионата, но есть чемпионат Саудовской Аравии и Кубок России. Плюс пара интересных противостояний в КХЛ.

Случайно получилось так, что в этом выпуске фактически только низы. Пусть уикэнд и старт еврокубков сложатся бодрее.

«Аль-Иттихад» не пропустит от «Аль-Охдуда» на выезде

Такие ставки всегда очень рискованны, но сейчас в Саудовской Аравии есть серьезная разница между клубами с суперзвездами и без них. Команда Нголо Канте, Фабиньо и Карима Бензема – настолько явный фаворит гостевой игры против «Аль-Охдуда», что даже на ее победу не поставишь (там коэффициент 1.15).

«Аль-Иттихад» пропустил в последнем матче четыре гола от «Аль-Хилаля», но до этого четыре другие игры в сезоне-2023/24 отыграл на ноль. В том числе – три на выезде (общий счет – 10:0). Даже в прошлом сезоне четыре из последних пяти матчей были сухими.

«Аль-Охдуд» забил по голу в трех из пяти матчей нового сезона. Если не забьет «Аль Иттихаду», сыграет коэффициент 1.61.

«Амкар» и «Челябинск» не подарят зрелища

Это кубковый матч команд Второй лиги. Здесь все достаточно просто – в десяти играх этого сезона у «Амкара» было девять низов, а у «Челябинска» – шесть. В четырех матчах между собой – три низа. Будем скучать и сейчас?

ТМ2.5 здесь пока идет за 1.66.

А теперь добро пожаловать в чемпионат Албании!

Да, мы настолько отчаялись без футбола, что готовы даже там рассмотреть интересный тренд. В албанской Суперлиге «Влазния» принимает «Партизани». За ТМ2.5, который предлагается за 1.77, сразу несколько факторов – этот тотал пробивался в шести из последних семи матчей между ними на поле «Влазнии», он же сыграл в девяти из последних десяти гостевых игр «Партизани» в чемпионате.

В прошлом сезоне «Влазния» чаще гоняла низы (21 из 36), в случае с «Партизани» – ровно (18 из 36).

В КХЛ снова верим в тихое начало матча с участием «Авангарда»

В прошлый раз получилось – ТМ1.5 был пробит в первом периоде игры «Авангард» – «Амур». Всего у «Авангарда» такая ставка прошла в 10 из 11 последних домашних игр и в 8 из 9 матчей КХЛ всего. Правда, сейчас соперник – «Адмирал», который иногда начинает весело. В этом сезоне такой тотал в первом периоде у него проходил дважды из четырех возможных.

ТМ1.5 уже низковат – 1.60. В некоторых БК можно найти ТМ1.25 за 1.72.

А «Спартак» может мало пропустить от «Витязя»

«Витязь» забивает не больше двух голов в 8 из последних 9 домашних матчей КХЛ и в 12 из 13 всего. То есть ИТМ2.5 голов «Витязя» не проходил лишь однажды.

Впрочем, «Спартак» в этом сезоне достаточно пропускает: три-четыре гола влетает стандартно, от «Адмирала» получилось вообще шесть. Но при этом СКА в Санкт-Петербурге команда умудрилась обыграть всухую – 3:0.

В общем, ИТМ2.5 на «Витязь» идет за 1.60. Вариант для рассмотрения, но, конечно, не верняк.

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Фото: East News/Fayez NURELDINE / AFP; vk.com/hc_avangardomsk