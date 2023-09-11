Ставки на Спортс
Блог

Антиголевые ставки дня: скука в Кубке России, мало голов в КХЛ и даже низ в Албании

Ставки на спорт Ставки на спорт
Партизани Партизани
высшая лига Албания высшая лига Албания
Ставки на футбол Ставки на футбол
Карим Бензема Карим Бензема
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
Спартак Спартак
КХЛ КХЛ
Аль-Охдуд Аль-Охдуд
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
ФК Челябинск ФК Челябинск
Влазния Влазния
ФОНБЕТ Кубок России ФОНБЕТ Кубок России
Амкар Амкар
Авангард Авангард
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

14 сентября – последний день перед перезапуском футбола в ведущих чемпионата, но есть чемпионат Саудовской Аравии и Кубок России. Плюс пара интересных противостояний в КХЛ.

Случайно получилось так, что в этом выпуске фактически только низы. Пусть уикэнд и старт еврокубков сложатся бодрее.

«Аль-Иттихад» не пропустит от «Аль-Охдуда» на выезде

Такие ставки всегда очень рискованны, но сейчас в Саудовской Аравии есть серьезная разница между клубами с суперзвездами и без них. Команда Нголо Канте, Фабиньо и Карима Бензема – настолько явный фаворит гостевой игры против «Аль-Охдуда», что даже на ее победу не поставишь (там коэффициент 1.15).

«Аль-Иттихад» пропустил в последнем матче четыре гола от «Аль-Хилаля», но до этого четыре другие игры в сезоне-2023/24 отыграл на ноль. В том числе – три на выезде (общий счет – 10:0). Даже в прошлом сезоне четыре из последних пяти матчей были сухими.

«Аль-Охдуд» забил по голу в трех из пяти матчей нового сезона. Если не забьет «Аль Иттихаду», сыграет коэффициент 1.61.

«Амкар» и «Челябинск» не подарят зрелища

Это кубковый матч команд Второй лиги. Здесь все достаточно просто – в десяти играх этого сезона у «Амкара» было девять низов, а у «Челябинска» – шесть. В четырех матчах между собой – три низа. Будем скучать и сейчас?

ТМ2.5 здесь пока идет за 1.66.

А теперь добро пожаловать в чемпионат Албании!

Да, мы настолько отчаялись без футбола, что готовы даже там рассмотреть интересный тренд. В албанской Суперлиге «Влазния» принимает «Партизани». За ТМ2.5, который предлагается за 1.77, сразу несколько факторов – этот тотал пробивался в шести из последних семи матчей между ними на поле «Влазнии», он же сыграл в девяти из последних десяти гостевых игр «Партизани» в чемпионате.

В прошлом сезоне «Влазния» чаще гоняла низы (21 из 36), в случае с «Партизани» – ровно (18 из 36).

В КХЛ снова верим в тихое начало матча с участием «Авангарда»

В прошлый раз получилось – ТМ1.5 был пробит в первом периоде игры «Авангард» – «Амур». Всего у «Авангарда» такая ставка прошла в 10 из 11 последних домашних игр и в 8 из 9 матчей КХЛ всего. Правда, сейчас соперник – «Адмирал», который иногда начинает весело. В этом сезоне такой тотал в первом периоде у него проходил дважды из четырех возможных.

ТМ1.5 уже низковат – 1.60. В некоторых БК можно найти ТМ1.25 за 1.72.

А «Спартак» может мало пропустить от «Витязя»

«Витязь» забивает не больше двух голов в 8 из последних 9 домашних матчей КХЛ и в 12 из 13 всего. То есть ИТМ2.5 голов «Витязя» не проходил лишь однажды.

Впрочем, «Спартак» в этом сезоне достаточно пропускает: три-четыре гола влетает стандартно, от «Адмирала» получилось вообще шесть. Но при этом СКА в Санкт-Петербурге команда умудрилась обыграть всухую – 3:0.

В общем, ИТМ2.5 на «Витязь» идет за 1.60. Вариант для рассмотрения, но, конечно, не верняк.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Эффект Месси в «Интер Майами»: шансы на чемпионство в МЛС – от коэффициента 225 до второй команды в лиге

Запрещать азартные игры самим себе – предложение Минфина. А как это?

Фото: East News/Fayez NURELDINE / AFP; vk.com/hc_avangardomsk

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий