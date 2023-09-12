Ставки на Спортс
Блог

Месси – явный фаворит на «Золотой мяч», Холанд – главный конкурент, остальные очень далеко

Ставки на футбол Ставки на футбол
Ставки на спорт Ставки на спорт
Лионель Месси Лионель Месси
Золотой мяч Золотой мяч
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

Претенденты на «Золотой мяч-2023» уже известны – France Football вывесил список из 30 человек. Как их шансы оценивают букмекерские компании? Насколько менялись коэффициенты? Какие еще есть ставки, связанные с «ЗМ»?

Разбираемся.

Кто в списке из 30 игроков: тут семеро из «Сити», по три из «Баварии» и «Реала»

Как выглядит полный список:

• Здесь много игроков «Манчестер Сити» – целых семь: Йошко Гвардиол, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Рубен Диаш, Родри, Хулиан Альварес и Эрлинг Холанд.

• Из «Баварии» и «Реала» попали по три футболиста – это Джамал Мусиала, Ким Мин Чжэ и Харри Кейн, а также Джуд Беллингем, Винисиус и Лука Модрич.

• «Интер», «Барселона», «Арсенал», «ПСЖ» и «Наполи» представлены двумя игроками – Николо Барелла и Лаутаро Мартинес, Илкай Гюндоган и Роберт Левандовски, Букайо Сака и Мартин Эдегор, Коло-Муани и Килиан Мбаппе, Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен.

• От остальных клубов – по одному футболисту: Андре Онана из «МЮ», Мохамед Салах из «Ливерпуля», Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы», Антуан Гризманн из «Атлетико», Карим Бензема из «Аль-Иттихада» и Яссин Буну из «Аль-Хилаля».

• А из «Интера Майами» – конечно же, Лионель Месси.

Месси – явный фаворит, Холанд – неподалеку, остальные – совсем позади

Что там у букмекеров по шансам? Оцениваются чуть больше половины претендентов. Вот какие коэффициенты:

Месси все это время был таким фаворитом? Да, но ближе был и Холанд

Здесь тоже несколько интересных фактов:

• Например, в день финала ЧМ-2022 коэффициент на победу Лионеля Месси в споре за «Золотой мяч» еще держался на уровне 1.85. Кто успел – тот молодец, так как со следующего дня было резкое падение, а потом большую часть времени – незначительные колебания между 1.10 и 1.20. Хотя с апреля шел рост, а в июне в некоторых БК еще можно было ухватить 1.67 и даже 1.73. Но с июля такой опции уже не было – те же 1.17.

• Криштиану Роналду в список 30 не попал, да и редко где вообще можно было увидеть коэффициент на него до этой осени. Поставил бы разве что Морган Пирс – за 201.00 или даже за 301.00.

• У Холанда коэффициент весной достигал тройки, а в какой-то момент составлял даже 2.25. В июне он вообще сдвинулся до 2.10 – это и было самое низкое значение. А у Мбаппе показатель невообразимо вырос к началу нового сезона, но в один момент в августе задрался даже выше – до 101.00. Хотя в декабре после финала ЧМ составлял всего 3.00.

• Некоторые БК также принимали ставки на победу Маркуса Рэшфорда, Бруну Фернандеша, Неймара, Садьо Мане, Фила Фодена и Энцо Фернандеса. Но эти футболисты не попали в список из 30 финалистов.

Если Месси выиграет восьмой «Золотой мяч» – кто-то когда-нибудь его обгонит?

Как видим, Месси – однозначный фаворит, и в его победе никто не сомневается. А значит, он выиграет в восьмой раз. Роналду, судя по всему, его никак не догонит, а молодым суперзвездам вроде Мбаппе и Холанда придется брать сразу девять «Золотых мячей».

Возможно ли это? Крайне маловероятно. Если даже кто-то из них выиграет «ЗМ» девять раз подряд, то на тот момент Холанду будет 32 года, а Мбаппе – 33. С другой стороны, Месси свой «Золотой мяч» выиграл впервые в 22-летнем возрасте. Холанду сейчас на год больше, Мбаппе – на два.

Но пока получить бы хоть один. Впрочем, аналитики «Тенниси» в этом не очень сомневаются – предлагают поставить за 1.40 на то, что Мбаппе до окончания карьеры выиграет «Золотой мяч». На Холанда коэффициент еще ниже – 1.25.

Холанд верит в победу, Месси – все равно

Холанд на вопрос о возможной победе сказал так: «Я по-настоящему верю в себя. Я знаю, что могу еще значительно прибавить, я еще молод. Но я думаю, что у меня есть шансы на победу в этом году».

Задорно выступил экс-полузащитник сборной Шотландии Крэйг Берли – он настроен категорично: «Эта награда, как и многие другие, сводит меня с ума, но именно Эрлинг заслуживает ее. Однако я думаю, что там будет много сентиментальной чепухи: Месси выиграл ЧМ, Месси то, Месси это. И приз просто отдадут Месси в очередной раз. На месте Холанда я бы больше никогда в жизни не вернулся на эту церемонию, как и Левандовски».

Месси же высказался еще в августе: «Я никогда не придавал значения «Золотому мячу». После победы на чемпионате мира я гораздо меньше думаю об этом призе. Самое главное для меня – командные достижения. Мне посчастливилось выиграть все в карьере».

Пользователи Sports.ru выстроили свой топ-3

Недавно мы провели голосование, где можно было выбрать наиболее достойного из пары претендентов – так сформировался общий рейтинг. В десятке оказались Гюндоган, Де Брюйне, Силва, Родри, Осимхен, Кварацхелия и Винисиус.

А топ-3 был ожидаемым: Месси – первый, Холанд – второй, а Мбаппе – третий.

Кто возьмет «Золотой мяч»? Вот версия пользователей Sports.ru

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Запрещать азартные игры самим себе – предложение Минфина. А как это?

Фото: Gettyimages.ru/Aurelien Meunier, Michael Regan / Staff; Xinhua /Global Look Press

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Франс Футбол сделал некий намек на тройку:
Разворот издания и фотографии Месси, Холанд, Мбаппе.
Месси выше всех, затем Холанд и потом Мбаппе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Северный
автор, ты всё ещё веришь в 3-4 ЗМ Роналду!? если только придуманные аравийские. он как бы уже точно с пятью и останется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Самый адекватный топ-3
1 - Месси(Чемпион мира, лучший игрок ЧМ + хороший сезон в ПСЖ)
2 - Мбаппе(Вице-чемпион мира, второй лучший игрок ЧМ + хороший сезон в ПСЖ)
3 - Родри(Лучший игрок ЛЧ + лучший игрок Лиги Нации)

Де Брюйне полностью провалил ЧМ и пропустил финал ЛЧ из-за травмы.
Единственное крутое достижение Холанда - это топ сезон в АПЛ, но раз Суарес и Салах за свои лучшие сезоны в этой лиге не попадали в топ-3, то Холанд со своими замыканиями в пустые и близко не должен там находится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий