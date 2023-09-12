Месси – явный фаворит на «Золотой мяч», Холанд – главный конкурент, остальные очень далеко

Претенденты на «Золотой мяч-2023» уже известны – France Football вывесил список из 30 человек. Как их шансы оценивают букмекерские компании? Насколько менялись коэффициенты? Какие еще есть ставки, связанные с «ЗМ»?

Разбираемся.

Кто в списке из 30 игроков: тут семеро из «Сити», по три из «Баварии» и «Реала»

Как выглядит полный список:

• Здесь много игроков «Манчестер Сити» – целых семь: Йошко Гвардиол, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Рубен Диаш, Родри, Хулиан Альварес и Эрлинг Холанд.

• Из «Баварии» и «Реала» попали по три футболиста – это Джамал Мусиала, Ким Мин Чжэ и Харри Кейн, а также Джуд Беллингем, Винисиус и Лука Модрич.

• «Интер», «Барселона», «Арсенал», «ПСЖ» и «Наполи» представлены двумя игроками – Николо Барелла и Лаутаро Мартинес, Илкай Гюндоган и Роберт Левандовски, Букайо Сака и Мартин Эдегор, Коло-Муани и Килиан Мбаппе, Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен.

• От остальных клубов – по одному футболисту: Андре Онана из «МЮ», Мохамед Салах из «Ливерпуля», Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы», Антуан Гризманн из «Атлетико», Карим Бензема из «Аль-Иттихада» и Яссин Буну из «Аль-Хилаля».

• А из «Интера Майами» – конечно же, Лионель Месси.

Месси – явный фаворит, Холанд – неподалеку, остальные – совсем позади

Что там у букмекеров по шансам? Оцениваются чуть больше половины претендентов. Вот какие коэффициенты:

Месси все это время был таким фаворитом? Да, но ближе был и Холанд

Здесь тоже несколько интересных фактов:

• Например, в день финала ЧМ-2022 коэффициент на победу Лионеля Месси в споре за «Золотой мяч» еще держался на уровне 1.85. Кто успел – тот молодец, так как со следующего дня было резкое падение, а потом большую часть времени – незначительные колебания между 1.10 и 1.20. Хотя с апреля шел рост, а в июне в некоторых БК еще можно было ухватить 1.67 и даже 1.73. Но с июля такой опции уже не было – те же 1.17.

• Криштиану Роналду в список 30 не попал, да и редко где вообще можно было увидеть коэффициент на него до этой осени. Поставил бы разве что Морган Пирс – за 201.00 или даже за 301.00.

• У Холанда коэффициент весной достигал тройки, а в какой-то момент составлял даже 2.25. В июне он вообще сдвинулся до 2.10 – это и было самое низкое значение. А у Мбаппе показатель невообразимо вырос к началу нового сезона, но в один момент в августе задрался даже выше – до 101.00. Хотя в декабре после финала ЧМ составлял всего 3.00.

• Некоторые БК также принимали ставки на победу Маркуса Рэшфорда, Бруну Фернандеша, Неймара, Садьо Мане, Фила Фодена и Энцо Фернандеса. Но эти футболисты не попали в список из 30 финалистов.

Если Месси выиграет восьмой «Золотой мяч» – кто-то когда-нибудь его обгонит?

Как видим, Месси – однозначный фаворит, и в его победе никто не сомневается. А значит, он выиграет в восьмой раз. Роналду, судя по всему, его никак не догонит, а молодым суперзвездам вроде Мбаппе и Холанда придется брать сразу девять «Золотых мячей».

Возможно ли это? Крайне маловероятно. Если даже кто-то из них выиграет «ЗМ» девять раз подряд, то на тот момент Холанду будет 32 года, а Мбаппе – 33. С другой стороны, Месси свой «Золотой мяч» выиграл впервые в 22-летнем возрасте. Холанду сейчас на год больше, Мбаппе – на два.

Но пока получить бы хоть один. Впрочем, аналитики «Тенниси» в этом не очень сомневаются – предлагают поставить за 1.40 на то, что Мбаппе до окончания карьеры выиграет «Золотой мяч». На Холанда коэффициент еще ниже – 1.25.

Холанд верит в победу, Месси – все равно

Холанд на вопрос о возможной победе сказал так: «Я по-настоящему верю в себя. Я знаю, что могу еще значительно прибавить, я еще молод. Но я думаю, что у меня есть шансы на победу в этом году».

Задорно выступил экс-полузащитник сборной Шотландии Крэйг Берли – он настроен категорично: «Эта награда, как и многие другие, сводит меня с ума, но именно Эрлинг заслуживает ее. Однако я думаю, что там будет много сентиментальной чепухи: Месси выиграл ЧМ, Месси то, Месси это. И приз просто отдадут Месси в очередной раз. На месте Холанда я бы больше никогда в жизни не вернулся на эту церемонию, как и Левандовски».

Месси же высказался еще в августе: «Я никогда не придавал значения «Золотому мячу». После победы на чемпионате мира я гораздо меньше думаю об этом призе. Самое главное для меня – командные достижения. Мне посчастливилось выиграть все в карьере».

Пользователи Sports.ru выстроили свой топ-3

Недавно мы провели голосование, где можно было выбрать наиболее достойного из пары претендентов – так сформировался общий рейтинг. В десятке оказались Гюндоган, Де Брюйне, Силва, Родри, Осимхен, Кварацхелия и Винисиус.

А топ-3 был ожидаемым: Месси – первый, Холанд – второй, а Мбаппе – третий.

Фото: Gettyimages.ru/Aurelien Meunier, Michael Regan / Staff; Xinhua /Global Look Press