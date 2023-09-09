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Тотал Бельгии и «Металлурга» в матче с «Витязем», плюс финал женской сетки US Open

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Сегодня снова без клубного футбола. На этот раз Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает по одному тренду на КХЛ, квалификацию Евро и финал US Open.

Тотал меньше в матче Бельгии и Азербайджана

 Обновившаяся сборная Бельгии сыграет в гостях с Азербайджаном в группе F, при этом, для закрепления позиций европейцам нужна только победа. Но разгрома, судя по трендам, скорее не будет, так как все упирается в тотал меньше 3,5 голов. Он сыграл в 10 из 11 последних матчей хозяев на домашнем стадионе и в 13 из 14 последних выездов бельгийцев. Сегодня коэффициент на продолжение тренда – 1.60.

Тоже тотал, но больше, в КХЛ

Магнитогорский «Металлург» – фаворит матча с «Витязем», под это дело надо оформить побольше шайб. Тотал больше 4,5 шайб сыграл в 14 из 15 последних выездов «Магнитки», это заметили и аналитики, выставив коэффициент в 1.55.

Финал женского US Open

Коко Гауфф сыграет с Ариной Соболенко за титул US Open-2023, коэффициенты на победу практически равны, поэтому сложно предугадать кто же выиграет. На американку – 2.10, на Соболенко – 1.88.

Поэтому на помощь спешат тренды, Гауфф на серии из 19 матчей, где брала не менее 11,5 геймов. Кажется, двадцатый может случиться уже сегодня.

Тотал больше 11,5 геймов у Коко Гауфф за 1.53.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Clive Brunskill

1 комментарий

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Алексей Агеев
Ставки со средним кэфом 1.55? Ну, удачи...
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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