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На что ставить в новом сезоне НФЛ? MVP – Махоумс, «Иглс» или «Фотинайнерс» в Супербоуле и прочие тонкости

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Стартовал новый сезон НФЛ, а значит букмекерские конторы открыли линии на итоги сезона. Раздел «Ставки» на Sports.ru вместе с гуру НФЛ – Стасом Рынкевичем, предлагает интересные ставки на новый год. 

MVP сезона

Основной круг претендентов на MVP понятен – это действующий обладатель награды Патрик Махоумс, пытающийся вытащить «Баффало» в Супербоул Джош Аллен и четверка квотербеков, получивших жирнейшие контракты за последние полтора месяца: Джастин Херберт, Джейлен Хертс, Ламар Джексон, Джо Бурроу.

После первого матча сезона Махоумс, несмотря на поражение, только упрочил свои шансы, потому что все увидели – у него нет нормальных ресиверов. И если такой «Канзас-Сити» закончит регулярку в топе, значит только благодаря магии своего квотербека.

Если сокращать список претендентов, то я бы убрал Бурроу и Херберта. Нет, они фантастические игроки, но у них нет важного преимущества – результативной игры ногами. Аллен, Хертс и Ламар более универсальны в этом плане, а для награды MVP (как и для фэнтези-футбола) умение не только точно бросать, но и работать ногами довольно важная штука.

При этом в «Балтиморе» меняется нападение с выносного на более пасовое. Я бы подождал со ставкой пару недель и посмотрел на то, как в новой системе будет чувствовать себя Ламар. Если они с Хертсом стартуют не очень резво (у него тоже пока только один суперсезон в активе), то тогда выбирал бы между Махоумсом и Алленом.

Махоумс станет MVP – 8.00

Аллен выиграет MVP – 10.00

Кто выйдет в Супербоул

Самый дельный совет, который можно здесь дать – выбирайте из представителей Национальной конференции. Американская в этом году куда больше забита претендентами: «Чифс», «Биллс», «Бенгалс», «Джетс», «Рейвенс», «Долфинс», «Джегуарс». Угадывать среди них очень тяжело. Но ведь в финале играет по одному представителю каждой конференции, поэтому давайте выбирать там, где меньше претендентов.

В НФК реальная дилемма между возвращением в Супербоул «Иглс» и попаданием туда «Фотинайнерс». Букмекеры еще любят «Даллас» и «Детройт», но я бы с ними не рисковал. «Даллас» – самая популярная команда в США, всегда на хайпе, но у меня большие сомнения как в тренерских способностях Майка Маккарти (а с этого года он вновь занимается назначением комбинаций в нападении), так и в надежности квотербека Дака Прескотта. «Детройт» – хайп-машина, да еще и с победой в первом матче, сейчас оверреактинг идет в полный рост. Но «Лайонс» не выигрывали матч плей-офф с 1991 года, рановато им Супербоул.

«Филадельфия Иглс» попадут в Супербоул – 5.50 

Кто из аутсайдеров может выйти в плей-офф

Из соотношения шансов и коэффициента мне нравятся варианты с «Денвером», «Грин-Бэй», «Вашингтоном» и любой команды с Юга НФК (хотя с «Тампой» бы не рисковал).

«Бронкос» не выходили в плей-офф с 2015 года, а обменянный квотербек Расселл Уилсон провалился в прошлом году. Но сейчас в команду пришел тренер-организатор Шон Пейтон. Ему достаточно прибрать бардак, доставшийся в наследство. Аналогичная ситуация была в «Джексонвилле» год назад – ужасного тренера сменил нормальный, и команда тут же выиграла дивизион.

Север и Юг НФК кажутся очень открытыми дивизионами, где победителя предсказать сложно. Да, «Детройт» здорово начал, но «Пэкерс» в прошлом году претендовали на плей-офф с Роджерсом, который провел худший сезон в карьере. Посмотрите на молодого квотербека Джордана Лава, если он будет в порядке первые недели, можно загрузить на «сырноголовых». Аналогичная ситуация у «Вашингтона» – с защитой там полный порядок, и если Сэм Хауэлл окажется хотя бы просто квотербеком среднего уровня, у них все шансы зацепиться в дивизионе, где чемпион не может защитить титул уже много лет.

«Денвер» выйдет в плей-офф – 2.80

Кто закончит сезон с наихудшим результатом

Тут важна формулировка, потому что в номинации «кто будет выбирать первым на драфте» «Аризона» слишком явный фаворит, ведь им принадлежит драфт-пик первого раунда другого аутсайдера –«Хьюстон Тексанс». «Тексанс» будут проигрывать за себя и за Сашку.

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Фото: Gettyimages.ru/Jamie Squire, Thearon W. Henderson

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