Что по ставкам? Тотал «Трактора», Рублева и Медведева, первые периоды СКА и «Торпедо» и третий сет Зверева
Пока ждем футбол, смотрим на теннис и КХЛ. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает несколько ставок на сегодняшние игры.
Тотал «Трактора» в игре с «Локо»
Сезон разгоняется, крутых матчей тоже полно. Так «Трактор» едет в гости к «Локомотиву», чтобы продолжить один классный тренд. «Трактор» забрасывает больше 1,5 шайб на выезде в семи из восьми последних матчей, на то, что сегодня тотал сыграет – 1.64.
Зеркальный первый период у «Торпедо» и СКА
Итак, «Торпедо» не проигрывает первый период дома в 11 из 12 последних игр в КХЛ, а СКА не может выиграть первый период на выезде в шести играх подряд в КХЛ. Кэф на то, что сегодня «Торпедо» не проиграет – 1.53.
Геймы Медведева и Рублева
На US Open пора четвертьфиналов – Медведев и Рублев сегодня сыграют за выход в полуфинал. Оба теннисиста играют на тотал меньше 39,5 геймов: Медведев в восьми из девяти последних игр, Рублев – в пяти подряд. Кэф на тотал 39,5 геймов сегодня – 1.93.
Третий сет Зверева
Карлос Алькарас в погоне за Новаком Джоковичем и очередной четвертьфинал, кажется, не должен стать большой проблемой. Но силы потратить придется, Зверев на интересной серии: Александр выигрывает третий сет в четырех матчах подряд на US Open. Кэф сегодня – внушительные 3.20.
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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
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